空污有改善?! 環團：中南部惡化

2017-12-04

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署監測顯示國內空污年平均濃度逐年下降，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃深不以為然，認為環保署數據恐經過美化稀釋。中興大學環工系教授莊秉潔則指近年空污總量確實降了約一成，建議政府依據科學觀測、針對高污染季節更強力落實降污措施。

葉光芃說，環保署針對細懸浮微粒（PM2.5）的監測數據，不管手動還是自動，都會再去乘上係數，均非監測到的原始數字。而且，若加入陽明山等國家公園測站，就很容易拉低平均值，把數據稀釋掉。空氣品質不能以平均來看，應以最差的地方來看。若空品最差的地方都能治理好，那才是真正有成效。

葉光芃說，整體空氣品質或許有所改善，但他可以很確定，中南部的空污是惡化的，但惡化多少？尚須更科學性估算。

學者籲落實空污季減污

莊秉潔則認為，環保署年報數據是正確的，從一九六○年代到二○○四年之間，台灣空氣品質快速惡化一倍之多，但從二○○四年開始到現在，確實有下降十％左右。

莊秉潔解釋，根據他的三種情境模擬圖，台灣PM2.5濃度幾乎都是下降趨勢，整體來看，二○○七年到二○一五年全台PM2.5濃度都在下降，高屏下降最快，雲嘉其次。

若以秋冬空污季較嚴重的十至三月來看，過去五年PM2.5濃度全台絕大部分地區都呈現下降，北彰化、台中海線及北苗栗改善最多；非空污季的四月到九月也是如此，下降最多的是台中海線及草屯，而這些都與政府有要求工廠減污、汽機車減污等相關措施有關係。他呼籲政府及地方縣市更善用科學數據，在高污染季節及地區可加強作好預警及減污，改善效果將事半功倍。