分組級距不夠具體／ 業者喊苦 無所適從

2017-12-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）目前定調「分組付費」是鼓勵非強迫，不過有線電視業者已紛紛喊苦。系統業者表示，政策喊得震天響，但ＮＣＣ沒有提出分組的費用級距與具體措施，讓業者無所適從；頻道業者則指出，分組付費茲事體大，應廣納各方意見，不應僅由系統商片面決定，呼籲ＮＣＣ等主管機關應盡速召開公聽會，廣納各方意見。

目前陸續已有多家系統業者提出明年的分組付費費率，政策看似踏出第一步，不過有系統台業者無奈表示，為讓費率審查過關，大家只能盡可能配合政策提出方案，但目前ＮＣＣ連費率要如何制定都說不清楚，且還維持六百元的天花板上限，業者只好「向下分組」不斷降地板價，變成另類「削價」，恐傷害產業發展，對收視戶也非好事。

籲速開公聽會 找出落實新制的共識

有業者則認為，分組付費對於有線電視產業有正面的助益，而且選擇變多也有助於吸引消費者。不過，主管機關是應與業界多討論，找出分組機制如何落實的共識，才能讓政策美意落實。

除系統業者抱怨，製作內容的頻道業者也跳腳。有頻道業者表示，分組付費可能造成系統業者的獲利下降，連帶會影響頻道的授權費，進而影響內容品質。此外，分組意義應代表組別間會有差異，電視台當然希望能被放到較好的組別，但如此一來，上下架的決定權又回到系統業者手上。

據了解，目前就已有系統業者要求頻道節目再砍半版權費，才能進入基礎套餐。以頻道業者為主的衛星廣播電視公會呼籲，討論分組付費，不能忽視系統商與頻道商間的不對等關係，也不能只聽片面意見，選擇權應交由觀眾決定。ＮＣＣ應速開公聽會廣納各方意見，對有線電視產業才有幫助。