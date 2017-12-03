設五專部 科大：招生少影響有限

2017-12-03

〔記者蔡淑媛、黃旭磊、蔡亞樺／綜合報導〕國中畢業生愈來愈少，教育部核准九所國立科技大學明年設立五專部，引發高職不滿。科技大學回應指影響生源有限，希望兄弟登山，各自努力。北市教育局長曾燦金說，高職若本身體質強，適時因應產業需求調整類科，找出辦學特色，即使面對少子化的壓力，仍有競爭力。

明年將設立五專部的九所科大包括台北科大、虎尾科大、高雄應大、海洋科大、澎湖科大、台中科大、南台科大、龍華科大、正修科大。

台北科技大學明年將招收五專部的機電群自動化工程科，校長黎文龍表示，只招卅名學生，影響有限，且北科大是國立大學，有義務配合教育部推動政策，希望兄弟登山各自努力。

高雄應用科技大學表示，重啟五專有助於未來技術人力出口，感謝教育部支持。

台中科大教務長陳永隆指出，校方唯一工科為資訊工程系所，因此設立五專部資訊工程科一班，招生四十五人，並有完整的系所師資配合，該科系學制也將更完整。未來五專部學生進可攻退可守，畢業後兩年可以同等學歷直攻研究所，也能考大學部。

高職三年級的韓同學則說，高職三年就能把五專所學的五年學完，高職畢業後也能馬上就業，若在工作上遇不足之處，還是可以再回校園，不用浪費時間。國中三年級陳同學說，有些科大滿偏遠，會看地點後跟父母討論。

北市開南商工家長會長洪婉真表示，家長在乎的是學校辦學態度與課程安排，不會特別在意學制，對孩子來說更是好事，至少升學多了一個選擇。五專畢業的王姓家長說，孩子讀五專除了學習到高職的知識技能，還能接觸大學的專業教材與領域，以他的經驗，教學扎實，實作也學得更透徹。

學者憂 教授難教技術實務

不過，不具名的科大校長表示，科大走向學術化、研究化多年，科大教師實務能力並不強，機械系老師真的會動手操作者有限。教育部「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，不知道博士級教授無法教出有技術實作能力的學生，他看衰科大增設五專部政策。

台師大機電系教授鄭慶民表示，從國家整體經濟發展的需求來看，教育部要科大設五專部目的，是要恢復以往向來被肯定的五專技職的精神，這個方向是正確的，但因為少子化問題，生源有限而排擠高職生源，這部分教育部應該另尋解方。