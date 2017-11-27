日人遊台南遇惡運將 市府顧問嘆丟臉

2017-11-27

小黃敲竹槓還飆車闖紅燈

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府外交顧問野崎孝男，前晚帶二名日本友人逛花園夜市，搭計程車回飯店時，卻遇到司機飆車、闖紅燈，還被敲竹槓。野崎氣憤地說，他來台灣十一年，第一次碰到這麼惡劣的司機，台南的形象都被敗壞了。

傷害台南與台灣的觀光形象

交通局表示，該局公運處已錄案辦理，將儘速查明該駕駛人所屬車行或車隊，如屬實將依據違反公路法第七十七條，處九千元至九萬元罰鍰，並得按其情節，吊扣其違規營業車輛牌照一個月至三個月，或吊銷其非法營業車輛的牌照。

如違規屬實 將吊照1至3個月

日人野崎孝男是台灣女婿，由於喜歡台南，二年前遷居台南，還在成大及台大設立獎學金，因熱心公益，獲台南市政府聘為外交顧問。

野崎說，他的朋友來台旅行五天四夜，前晚是第三天，他們逛完夜市，攔了計程車要回晶英酒店。司機是年輕人，車上看不到執照，也沒跳表，而且開很快又闖紅燈，狹窄的忠義路竟飆到八十五公里，他的友人都嚇壞了。

野崎要求開慢一點，司機說自己是專家，要他相信專家；到飯店後索價二百元，但其實這段路才三公里，車資不會超過一百廿元。

他說，他的朋友這次來台旅行，一路都玩得很開心，「覺得台灣很安全、有人情味，碰到這種事情，讓他們嚇了一跳。」「朋友還說，沒有跟我在一起不敢坐計程車。」讓他覺得很丟臉。

野崎將事發經過PO上臉書，他受訪時說，花園夜市有很多外國觀光客，這種行為對台南、台灣的觀光形象傷害很大，希望政府避免類似情況再發生。