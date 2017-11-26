重殘兒白內障 女醫幫他找回父子情

2017-11-26

記者林宜樟／嘉義報導

35歲青年林東毅是極重度多重障礙者，雙眼有嚴重白內障，養父林朋輝多年來尋遍眼科醫師，卻無人願意為他開刀，日前嘉義長庚醫院眼科主任賴麗如醫師獲知此事，毫不猶豫地答應為他開刀，術後重見光明。

林朋輝說，十多年來，東毅脾氣暴躁，大吼大叫、啃手自殘、吃飯灑滿地及摔東西，過去他總要喊聲「兒子」，東毅才知有人進房門，動完白內障手術後，他打開兒子房門，東毅主動喊了聲「爸」，讓他相當感動，淚崩哭了一個多小時，「謝謝賴醫師改變兒子的人生」。

35年前林東毅還是嬰兒時，就被林朋輝領養，後來發現東毅有腦性麻痺及極重度智能障礙、肢體障礙，一生都只能在輪椅上度過；十多年前，東毅的雙眼出現白內障症狀，但沒有醫生願意為他開刀，因重度身心障礙者需全身麻醉還有併發症風險，有醫生認為「東毅不需要工作也能過生活，沒有必要動手術」。

賴麗如在嘉義長庚醫院服務之餘，成立義診團隊，曾為一萬多名偏鄉學童義診，經友人介紹，林朋輝帶東毅求診賴麗如。

55歲以上白內障患者健保才給付手術費，其餘需專案申請，東毅因智能障礙評估報告不易評估，自費手術費單眼2萬元還需全身麻醉，是虧錢手術，醫院通常不願動刀，但賴麗如認為「即使虧錢也應動刀」，6、7月她為東毅進行雙眼自費白內障手術，11月中旬回診，確定恢復視力。

「身心障礙者也有人權。」林朋輝說，東毅一生無法站立和工作，雙眼失去光明後，內心害怕焦急，視力回復後能自行進食，看見美景常開心大叫，不再憤怒嘶吼，情緒穩定，感謝熱血仁醫改變他的一生。