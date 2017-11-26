藥食膳補冬 看體質好過看天氣

2017-11-26

文／王儀絜

傳統觀念裡，冬令進補，但現在隨著氣候變遷，建議還是選擇適合體質的藥食膳，才能真正「補冬補嘴空」。

分享兩道加入當令時蔬，適合冬季的藥食膳：

◎當歸黃耆羊肉湯

●藥食材：當歸、黃耆、枸杞、石斛、桂枝、芎藭、羊肉塊、板豆腐、大白菜、鴻禧菇、米酒及鹽巴。

●步驟：先將上述藥食材洗淨，羊肉汆燙、板豆腐切塊、鴻禧菇切除根部、大白菜切小片。再將藥材、羊肉塊、米酒放入鍋中加入適量的水，大火煮滾後轉小火煮40分鐘後，加進板豆腐、大白菜、鴻禧菇續煮10分鐘。最後放入適量鹽巴，即可關火上桌。

●功效：「當歸」性味甘辛苦溫，可潤腸胃、養血生肌；「黃耆」性味甘溫，可益衛固表、利水消腫；「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺；「芎藭」性味辛溫升浮，可補血強壯；「桂枝」性味辛甘溫，可溫通經脈，助陽化氣；「石斛」性味甘平，可生津止渴、清虛熱；「羊肉」性味甘溫，可補虛勞、養精血；大白菜性寒，含維生素C；鴻禧菇含胺基酸。

●小叮嚀：若體質虛寒者可用高麗菜及生薑取代大白菜。

◎香氣藥膳滷五花

●藥食材：黨參、川芎、當歸、甘草、八角、花椒、桂枝、小茴香、黑胡椒、枸杞、麥冬、蒜頭、帶皮五花肉、腐竹、白蘿蔔、米酒、醬油、冰糖

●步驟：先將上述藥材用過濾紙包裝，五花肉汆燙後切塊、白蘿蔔削皮切大塊、蒜頭剝膜後拍碎。再將藥材包、五花肉、腐竹、米酒、醬油、冰糖、蒜頭放入鍋中，加入適量的水，大火煮滾後，轉小火煮30分鐘，加進白蘿蔔、續煮10分鐘即可關火上桌。

●功效：「黨參」性味甘平，可補中益氣、生津養血；「甘草」性味甘平，可養心潤肺健脾、調和藥性；「麥冬」性味甘微苦寒，可清心潤肺、瀉熱除煩、行水生津；「八角、花椒、小茴香、黑胡椒」性味辛溫／熱，可芳香健胃、散寒理氣；「白蘿蔔」性寒，含維生素C、礦物質；「腐竹」含蛋白質；「豬肉」含蛋白質、鐵質。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）