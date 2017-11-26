連4年位十大死因第7位 6成胃癌 發現已晚期

2017-11-26

記者吳欣恬／台北報導

40多歲的謝小姐，13年前因胃部不適前往醫院檢查，發現罹患第一期胃癌，從確診到手術僅一週，進行全胃、全脾以及3分之1胰臟切除。後來靠著良好飲食控制、運動以及治療，目前仍健康。

根據國內癌症登記年報顯示，胃癌已連續4年位居十大死因第7位，平均每4小時就有1人死於胃癌，每年新確診者更高達3800多人。癌症希望基金會董事長王正旭提到，胃癌早期症狀不明顯，近6成胃癌患者初次診斷即為晚期或轉移型胃癌，往往錯過治療黃金期，導致晚期胃癌患者5年存活率不到10%。

胃癌不僅容易後期才遭診斷，長期以來治療方式也未有突破性進展，根據台灣癌登中心報告顯示，和15年前相比，肺癌和肝癌的5年存活率，分別延長77.22%及34.75%，胃癌卻僅延長9.3%，導致目前總體胃癌的5年存活率只不到4成，遠低於全癌症的55.1%。

王正旭表示，台灣在胃癌的存活率、胃癌發生率與死亡率沒有明顯改善，相較於鄰近國家日本及韓國的整體胃癌5年竟只有日韓的一半，顯示在胃癌的疾病意識方面還有努力空間。

11月是國際胃癌宣導月，癌症希望基金會昨天舉辦自行車騎車活動，希望喚起國人對胃癌的認知。

王正旭說，胃癌和飲食有密切關係，像是高鹽、燻烤、醃漬品等食物，因容易傷害胃黏膜，進而增加罹癌風險，民眾應改為多攝取蔬菜、水果、全穀類等食物，並搭配適度運動，便能減少罹患胃癌在內的多種癌症機率。