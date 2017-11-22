超強國中生 考取怪手證照

2017-11-22

黃彥庭從小耳濡目染 曾跟著父親上山救災

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子國中三年級學生黃彥庭剛滿十五歲，就通過全國技術士檢定考試，成為全台最年輕的（怪手）挖掘機技術士！

黃彥庭因家學淵源，三歲就坐上父親的大腿登上怪手，國小四年級就自己上手練習，剛滿十五歲符合報考資格就參加考照。他說，父親跟他說：「沒考過就不要回家。」未來的願望是和父親一起開營造公司，建立家族企業。

黃彥庭因父親從事開怪手的工作，從小耳濡目染，三歲時，第一次在父親的幫助下操作怪手，開啟他對重機械的興趣，小時候常利用假日跟隨父親到工地見習，後來父母離異，父親另組家庭，他和妹妹跟著阿嬤住。

黃彥庭說，阿嬤及父親認為在工地開怪手很辛苦，也擔心他染上一些工地惡習，並不支持他走這條路，經他不斷溝通，阿嬤才同意出資讓他補習及參加國考，姑姑接送他去市區上課，新媽媽也說服爸爸支持他，全家人的守護，成就他的夢想，讓他很感恩。

黃彥庭說，剛開始操作怪手，明明要往東，挖斗卻往西，要向前卻後退，加上怪手的視線死角多，其實會害怕。有次跟父親到梨山救災，父親坐在一旁監督他如何操作怪手，因一側是崩塌的邊坡、一側是懸崖，「怕死了」，但還是硬著頭皮完成任務。

聽到「不讀書才做苦工」很受傷

最難過的是，有次開完怪手搭公車回家，身上都是泥沙，一名小女孩說：「哥哥身上怎麼都是泥土，是去玩沙嗎？」一旁的女童媽媽竟回說：「不讀書才做苦工，以後不要跟這種人交往。」他覺得很受傷。

開怪手要技術 也要唸書考照

他說，有時跟父親去鄉下開怪手接自來水管線，看到自來水開通、居民開心的樣子，自己的感動難以言喻。他強調，開怪手需要技術，考照也要唸書，開怪手就是他的志向。

黃彥庭小時候比較調皮，父親擔心他學壞，國中送他去唸私校，但私校重課業及採取高壓式管理，反而造成他與師長起衝突而被記過，二年級下學期轉學到潭子國中就讀技藝班，適性學習，不但技藝教育表現優異，課餘並協助學校辦活動，獲得師長肯定，人也變得快樂。這次考取證照，他說：「真的很感謝師長的鼓勵和教誨。」