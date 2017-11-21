「本來無一物，何處惹塵埃」 廖俊智吟佛詩 駁介入台大校長遴選傳言

2017-11-21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台大校長候選人治校說明會將於廿七日登場，卻因中研院長廖俊智出任遴選委員、兩位副院長被推薦參選，台大校長遴選受中研院勢力把持的傳聞不脛而走。部分立法委員昨對此表達關切，中研院長廖俊智則強調「本來無一物，何處惹塵埃」，他應邀出任委員是希望為台大、甚至為台灣選出好的人才，不擔心傳言。

台大校長遴選共有前中研院副院長王汎森、中研院副院長周美吟、清大副校長吳誠文、前資策會執行長吳瑞北、前台大文學院院長陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲、台大副校長張慶瑞、前國發會主委管中閔等八人入選，將自二十七日起陸續進行治校理念說明。

由於其中有兩位中研院副院長級學者參選，且二十一位遴選委員中有廖俊智及兩位中研院學者，昨有立委質詢，指外界傳出中研院勢力介入台大校長遴選，甚至有人認為廖俊智應辭去遴選委員，候選人周美吟也該辭去中研院副院長職務，避免落人話柄。

但廖俊智強調，遴選委員是由台大各學院主動提名，再經校務會議選出，他受台大邀請擔任遴選委員，是被動參與，「為台大跟全台灣選出最好的人才」，沒有其他意圖，也沒有中研院勢力。

廖俊智並以「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」，強調只要做得正，不該時時擔心外界的塵埃掉到身上。

立委柯志恩認為，中研院在此次遴選過程中雖未違法，但廖俊智和周美吟是中研院上司和下屬關係，難道不需避嫌？

廖俊智則指出，如果台大不需要他的幫忙，他尊重台大決議；但他也認為，台灣應建立法治觀念，不能隨便用觀感問題要某人做規定以外的事，否則就是根據心證、而非根據法來做事，對台大、對台灣未必是好。