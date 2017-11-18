罹肺癌逾半沒吸菸 空污添威脅

2017-11-18

死亡率連10年高居癌症之冠 高風險族群應篩檢

〔記者陳鈺馥、吳亮儀／綜合報導〕台灣空污日益嚴重，全國去年有九千人死於肺癌，肺癌死亡率連續十年高居所有癌症之冠，民進黨立委邱泰源與醫界人士昨在世界肺癌日呼籲，衛福部莫再對肺癌問題視而不見，應對高風險族群進行篩檢，以便及早診治。國民健康署表示，可針對高風險及最有需求者進行篩檢，希望年底前有具體方向。

民團嘆「吸空氣比生小孩還危險」

「在台灣吸空氣比生小孩還危險！」台灣健康空氣行動聯盟副理事長江盛表示，台灣有數萬人罹患肺腺癌，其中女性罹患肺癌越來越多，直逼男性罹癌者。過去三十年來，婦女因子宮頸癌死亡人數減至四百多人，因肺癌死亡的女性，一年約有四千多人，不僅是抽菸所致，空氣污染也增加許多死亡威脅。

PM2.5致癌 證實與肺癌有關

PM2.5是第一級致癌物，暴露在PM2.5環境中已證實與肺癌、膀胱癌有關，若以世界衛生組織的PM2.5年均值為標準，全台的空氣品質都不合格。健保署統計，台灣一年有五．五萬人進行肺癌治療，相關醫療花費共一千一百一十七億元。

早期多無症狀 早篩檢提高存活率

台大醫院副院長、台灣胸腔暨重症加護學會理事長余忠仁指出，肺癌為國人死亡率最高的惡性腫瘤，五年存活率僅約十五％，原因是早期肺癌大多無症狀，提高國人肺癌早期診斷的比例刻不容緩，唯有透過早期篩檢及診斷，才能提高肺癌的存活率。

余忠仁分析，台灣有一半肺癌病患沒有吸菸史，且九成以上女性肺癌患者更無抽菸習慣，顯示抽菸並非致癌單一因素，空氣污染、廚房油煙、肺癌家族史、肺結核感染史等都是危險因子，應建立國內肺癌高危險族群的風險評估，極低劑量斷層掃描（LDCT）是肺癌早期篩檢最良好的工具。

余忠仁指出，衛福部在二○一四年補助台灣肺癌學會等團體，進行「以LDCT篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」計畫，三年來共篩檢九千人，國人不吸菸罹患肺癌發生率是美國二倍，九十％以上為癌症第一期，環境確實有一些致癌物質。

台灣肺癌學會理事長、北榮一般胸腔科主任陳育民說，若是不抽菸、但生活環境有二手菸等高風險因子的民眾，最好在五十五歲就定期做檢查。

邱泰源呼籲，政府應將空污列為全台努力防制目標，並編列預算對高風險族群進行篩檢。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆