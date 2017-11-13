高鐵彰→北商務艙已賣完?!上車空無人

2017-11-13

〔記者陳文嬋、陳宜加／綜合報導〕台北楊姓等五名民眾昨天下午到高鐵彰化站，購買彰化到台北的商務艙車票，不料票務窗口稱爆滿沒票了，五人改買自由座，沒想到車子一來，整個商務艙空無一人，五人宛如包場到台北，立委許智傑直呼高鐵太誇張，難怪會虧本，請交通部查明，要求高鐵檢討改善。

台北楊姓等五名民眾南下彰化遊玩，昨天下午三時到高鐵彰化站，欲購買高鐵彰化到台北三時九分的商務艙車票，不料該站票務窗口人員稱「已經大爆滿，都沒票了」，五人只好改買自由座，打算一路站到台北。

立委要求查明改善

不料高鐵一來，整個商務艙空無一人，五人在車上補差價，換商務艙坐到台北。五人說心情如同洗三溫暖，一開始很無奈，上車赫見商務艙沒人，實在很離譜。

許智傑認為高鐵螺絲鬆了，難怪會賠錢，要求交通部查明，究竟是電腦系統出包，還是工作人員疏失；交通部更應進行整體檢討，並提出改善措施。

加班車都是自由座

高鐵表示，該五人乘坐的八八一六次列車為週日視人潮需求臨時加開的加班車，加班車全車都是自由座，無法預售包括商務車廂在內的對號座車票，旅客購票均為非對號的自由座車票。不過，旅客可以上車後補差價，轉往商務車廂乘坐，未來將要求車站服務人員加強向旅客說明清楚。

高鐵指出，高鐵週五、週日皆會視人潮與列車運用狀況，增開臨時加班車服務，該班次列車共約載送一千名旅客。