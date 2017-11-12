甫代理就鬆綁農地政策 陳金德惹議

不甩農委會 宜代縣長嗆農舍為何需蓋在鄰路、鄰側
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣新任代理縣長陳金德，宣布退還四千五百多萬元違規農舍加價課徵房屋稅後，昨天並指「農業發展條例」、「農業用地興建農舍辦法」不是法律，不可硬性規定農舍要鄰路、鄰側。民團質疑，這是宜蘭縣政府對農地農用政策鬆綁。宜蘭縣議員薛呈懿說，宜蘭農地政策反覆亂了套，縣民無所適從，目睹現況真是丟臉又無奈。
擬自訂規章放寬 農業處長怒辭
宜蘭縣前縣長林聰賢以遏止農地未農用為由，去年加價課徵房屋稅；今年二月，吳澤成接任代理縣長後取消加價課徵；本月七日，陳金德上任隔天就宣布研議退稅。一路政策反覆，引爆反彈聲浪。
十一月六日才上任的陳金德，不僅打算退還違規農舍加價課徵房屋稅，還想自訂規章放寬農舍興建管制，不再遵守農舍鄰路、鄰側規定，縣府農業處長陳德星與他的意見相左，憤而辭官，明天將辦理退休，遺缺由副處長李新泰代理。
沒鄰路鄰側若被取締 陳指違法違憲
陳金德昨在宜蘭縣地政節活動現場致詞時，為自己的農地農舍政策辯護。他指違規農舍加價課徵房屋稅，沒有法源依據；且法律沒有規定農舍要蓋在農田哪個位置，現行「農業用地興建農舍辦法」，是依據「農業發展條例」訂定的辦法或行政規則，憑什麼要求農舍要鄰路、鄰側？
陳金德還指，主管機關如果硬要取締，有違法違憲的問題，縣府已責付秘書長余聯興成立專案小組，針對違規使用農地農舍，研擬裁罰及拆除計畫，農地農用立場沒有改變。
守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮認為，農地中間若蓋農舍，破碎農地怎麼耕作？縣府不應放寬農地興建農舍的限制。身兼綠黨中執委的宜蘭小農吳紹文說：「宜蘭縣政府碰到違建不敢拆，罰的時候又輕輕罰，要人民怎麼相信守護農地農用的立場？」
陳德星哽咽 盼年輕人挺身護宜蘭
薛呈懿昨在臉書上表示，前天去跟農業處長陳德星拿資料，陳哽咽著說：「這是我公務員最後一天，年輕人宜蘭需要你們。」她對陳金德縣長無視民意與輿論反彈，在退稅之後調降地價稅，然後又要讓農舍可以建在農地中央，讓農地恐破碎化的做法，十分憤慨。