甫代理就鬆綁農地政策 陳金德惹議

2017-11-12

不甩農委會 宜代縣長嗆農舍為何需蓋在鄰路、鄰側

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣新任代理縣長陳金德，宣布退還四千五百多萬元違規農舍加價課徵房屋稅後，昨天並指「農業發展條例」、「農業用地興建農舍辦法」不是法律，不可硬性規定農舍要鄰路、鄰側。民團質疑，這是宜蘭縣政府對農地農用政策鬆綁。宜蘭縣議員薛呈懿說，宜蘭農地政策反覆亂了套，縣民無所適從，目睹現況真是丟臉又無奈。

擬自訂規章放寬 農業處長怒辭

宜蘭縣前縣長林聰賢以遏止農地未農用為由，去年加價課徵房屋稅；今年二月，吳澤成接任代理縣長後取消加價課徵；本月七日，陳金德上任隔天就宣布研議退稅。一路政策反覆，引爆反彈聲浪。

十一月六日才上任的陳金德，不僅打算退還違規農舍加價課徵房屋稅，還想自訂規章放寬農舍興建管制，不再遵守農舍鄰路、鄰側規定，縣府農業處長陳德星與他的意見相左，憤而辭官，明天將辦理退休，遺缺由副處長李新泰代理。

沒鄰路鄰側若被取締 陳指違法違憲

陳金德昨在宜蘭縣地政節活動現場致詞時，為自己的農地農舍政策辯護。他指違規農舍加價課徵房屋稅，沒有法源依據；且法律沒有規定農舍要蓋在農田哪個位置，現行「農業用地興建農舍辦法」，是依據「農業發展條例」訂定的辦法或行政規則，憑什麼要求農舍要鄰路、鄰側？

陳金德還指，主管機關如果硬要取締，有違法違憲的問題，縣府已責付秘書長余聯興成立專案小組，針對違規使用農地農舍，研擬裁罰及拆除計畫，農地農用立場沒有改變。

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮認為，農地中間若蓋農舍，破碎農地怎麼耕作？縣府不應放寬農地興建農舍的限制。身兼綠黨中執委的宜蘭小農吳紹文說：「宜蘭縣政府碰到違建不敢拆，罰的時候又輕輕罰，要人民怎麼相信守護農地農用的立場？」

陳德星哽咽 盼年輕人挺身護宜蘭

薛呈懿昨在臉書上表示，前天去跟農業處長陳德星拿資料，陳哽咽著說：「這是我公務員最後一天，年輕人宜蘭需要你們。」她對陳金德縣長無視民意與輿論反彈，在退稅之後調降地價稅，然後又要讓農舍可以建在農地中央，讓農地恐破碎化的做法，十分憤慨。

  • 宜蘭縣農業處長陳德星與代理縣長陳金德在農業政策上意見相左遭到調職，憤而提出退休。（資料照，記者林敬倫攝）

    宜蘭縣農業處長陳德星與代理縣長陳金德在農業政策上意見相左遭到調職，憤而提出退休。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 宜縣農地農用政策反覆，代理縣長陳金德打算自訂規章放寬農舍興建管制，不再遵守農舍鄰路、鄰側規定。（資料照）

    宜縣農地農用政策反覆，代理縣長陳金德打算自訂規章放寬農舍興建管制，不再遵守農舍鄰路、鄰側規定。（資料照）

  • 宜蘭縣農舍重大爭議事件簿

    宜蘭縣農舍重大爭議事件簿

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