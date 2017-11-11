福隆知名便當店 邊沖蛋邊洗腳

2017-11-11

〔記者鄭瑋奇、林欣漢、賴筱桐、王秀亭／綜合報導〕行政院消保處昨天公佈，有七家陸空運輸供餐業者的廚房環境衛生不合格。最誇張的是福隆當地知名的鄉野便當店，業者將煮好的蛋剝殼後，用塑膠籃裝並擺在地上，直接用自來水沖洗，還邊洗腳；另外，台鐵七堵車勤服務部烹飪空間內發現過期九個月的薑片、源昌飯店關山便當更發現過期四年的黑麻油。

另一業者黑麻油過期4年

消保官王德明表示，鄉野便當店檢查十九個項目竟高達九項不合格，不僅出入口、窗戶沒有阻隔蚊蠅進入，人員料理食物時，都沒戴手套、口罩和頭巾，不該戴的手鐲等物品卻都戴得好好的；切食物時，直接用手觸碰；食材處理好後，又都沒覆蓋，直接放在桌上或地上。

王德明表示，雖然未直接拍攝到業者使用過期食材，但都是在烹飪空間內發見，尤其關山便當的黑麻油，更是在順手拿起就可以使用的位置。

針對查核結果，鄉野便當店在限期改善期間結束後，仍無法改善，因此依「食品安全衛生管理法」開罰六萬元；台鐵、源昌關山便當因有過期食材，分別開罰六萬元。

台鐵被查出過期9個月薑片

台鐵局表示，被查到的過期薑片完全沒開封，所有台鐵便當也都未使用薑片，去年會進貨是因有生產飯糰，但去年十月已停產，材料未清理掉。

被發現「邊沖蛋、邊洗腳」、「切菜未戴手套」被罰六萬元的鄉野便當店，自稱是店員的女子接聽電話時表示，消保處要求改善的項目都已改善，隨即以老闆不在、不便表示意見為由，匆促掛上電話。

台東縣關山源昌飯店老闆娘表示，被查獲過期四年的黑麻油，是多年前媳婦坐月子時想吃麻油雞而買，飯店是住店合一，將只煮了一次的小罐黑麻油放在櫃子角落而遺忘；便當內所有菜色皆無使用黑麻油，稽查人員不聽解釋，覺得倒楣與冤枉。