冰球凍死癌細胞 阿嬤免受開刀苦

2017-11-10

記者湯世名／彰化報導

兩名逾80歲的老婦人分別在洗澡時摸到乳房有一個硬塊，到乳房外科門診就醫，並接受乳房超音波檢查，都發現乳房有一個約2公分的腫瘤，切片檢查確認為「乳癌」。

自費接受冷凍治療

原本應接受手術治療，但家屬卻考量老婦年紀大、身體虛弱且有失智現象等因素，不希望接受手術治療，經與醫師討論，同意自費接受「冷凍治療」，術後稍作休息即離院回家。

彰基乳房中心副主任賴鴻文指出，不管是乳房保留或全切除手術，手術切除一直是治療乳癌的主流。但隨著人口老化，老年乳癌患者愈來愈多，有些老年患者因身體較為虛弱，同時合併高血壓、糖尿病、心臟病或阿茲海默症（失智症）等，可能較不適合手術，這時「冷凍療法」就成為手術之外，另一個腫瘤局部治療的選擇。

賴鴻文表示，「冷凍治療」的原理是利用局部快速溫度降低，達中心溫度-40℃至-80℃，利用冷凍過程中所結成的「冰球」來包覆腫瘤；由「冰球」中形成的低溫來凍死癌細胞，以期達成有效局部控制腫瘤的效果。目前「冷凍治療」已有效應用於腎臟癌、肺癌、肝癌及乳癌的治療。

兩名老婦的治療過程是醫師先用超音波定位出腫瘤位置，選擇所要使用的冷凍針具，接著進行局部注射麻醉；在超音波導引下放置冷凍針具，製造能夠完全包覆「乳癌」的冰球。經過兩個「冷凍」及「解凍」循環後就結束治療，療程約40分鐘。

彰基乳房中心主任陳達人表示，腫瘤小於1公分，幾乎都可以有效凍死癌細胞，但當腫瘤逾2公分以上，腫瘤控制率會明顯降低，較適合腫瘤小於1.5公分的早期乳癌。

值得注意的是，目前文獻缺乏較大型研究及長時間追蹤的成果，證實可以有效使用冷凍療法取代手術的療效，因此目前「冷凍療法」在應用於治療乳癌方面還需要謹慎評估。同時目前健保不給付此療法，需自費。