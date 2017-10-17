醫病》肺癌治療另一選擇 無創射頻消融免開刀

盧婦以射頻針插入腫瘤高溫消融。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-10-17 20:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕58歲盧姓婦人罹患腮腺癌，2度癌轉移到肺部，先後3次微創手術切除左右肺葉的腫瘤，術後全身無力、無法吃睡，讓她覺得痛苦不堪，要放棄治療，拒絕今年4月切除右肺腫瘤，後來改用無創射頻消融腫瘤，重新勇敢抗癌。

中山附醫胸腔內科主任吳子卿說，無創射頻治療是利用雷射光定位導引，射頻探針插入腫瘤，以高溫50到100度破壞消融腫瘤，腫瘤會逐漸萎縮，最快1年可消失變疤痕，免開刀且插針傷口小，復原迅速，是肺癌患者不適合開刀切除腫瘤的另一項選擇。

盧婦5年前罹患腮腺癌，前年發現癌轉移至肺部，2次手術切除兩側肺葉的腫瘤，今年肺部又發現腫瘤，1月切除左肺腫瘤，準備4月再切除右肺腫，但她說3次手術後總是全身虛累累，讓她痛苦萬分，想放棄治療「寧願死也不要開刀了！」

後來盧婦經友人介紹到中山附醫接受無創射頻治療，今年4月接受吳子卿進行射頻消融右肺2公分的腫瘤，局部麻醉，手術時間約40分鐘，住院4天後出院，昨天她回診分享經驗，手術中和術後沒有痛苦，現在反而胖了4公斤，讓她更有勇氣，努力抗癌。

吳子卿說，肺癌1、2期的治療以開刀根除為主，但部分患者如果受限心肺功能或合併肝腎疾病、年紀大等因素，無法承受肺葉切除手術，建議能使用無創射頻治療，另外也能治療轉移的肺癌腫瘤，及晚期肺癌患者經過放化療的殘存腫瘤，院方6年共收治103名病例，完成265顆肺部病灶消融。

吳子卿也說，肺癌仍以開刀切除病灶為標準治療，而無創射頻治療成功率達80%，風險有氣胸、出血和疼痛，但腫瘤大於3公分、且超過5顆則不適用，此治療也要自費。