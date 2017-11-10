實驗教育校數 教長：逾5％逐一審核

2017-11-10

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育將作大幅放寬，卻也有教育團體憂心恐流於浮濫而有雙語教學等變相補習班化問題出現，立法院教育委員會昨進行實驗教育三法各版本修正案詢答，教育部長潘文忠表示，實驗教育向上延伸到大學確有其必要，而公校辦實驗學校占該縣市總學校數的比率，如超過五％以上，就必須由教育部逐一審核把關。

目前僅宜蘭、台東超過5％

針對放寬公立學校辦實驗教育的比率由五％擴大為三分之一，立委張廖萬堅表示，目前全國有兩個縣市超過五％上限的規定，分別是宜蘭縣與台東縣，因宜蘭縣僅七十六所國小與廿四所國中，台東縣僅八十八所國小與廿一所國中，依照現行五％的規定，分別僅能辦理三到四所實驗小學與一所實驗中學，即使有十％的例外規定，也只能辦理七到八所國小及二所國中，這對實驗教育蓬勃發展的宜蘭縣、原民實驗學校眾多的台東縣，無疑是個枷鎖，因此地方政府向國教署提出希望可以放寬限制的想法。

張廖萬堅表示，現行修法原則仍是有五％限制，僅是例外上限從十％放寬到三分之一，但如何避免各地方政府一窩蜂辦理實驗教育學校，發生不聘正式教師，或是掛羊頭賣狗肉變相成為外語班、升學班的情況，則是教育部必須管控。

立委蘇巧慧表示，對於非學校型態實驗教育，辦得好學校應給予補助，對辦得好的縣市政府也應給予補助，因為實驗教育學費以一年廿萬元估算，對年收入二百萬家庭僅占一成，但對年收入卅二萬的家庭占比六成，不同社經地位的家庭，家長擁有的教育選擇權是不同的，她主張政府應補助所有的實驗教育。教育部國教署長邱乾國表示，已在研訂要點，去補助非學校型態實驗教育，以學生或機構作為單位計算。