台少盟推一人一信 爭取18歲投票權

2017-11-06

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣目前兒少人口超過四百五十萬人，生活中面臨各式問題，政府預計將於廿至廿四日第一次依據聯合國兒童權利公約（CRC）提出國家報告；台少盟特別彙整成九大議題，並在網路發起一人一信的連署活動，希望大眾以寄明信片方式，讓小英總統知道他們面臨的問題及在乎的事，首要是「保障表意參與權，還我十八歲投票權」，希望翻轉台灣是全世界唯一十八歲沒有投票權的國家。

台少盟表示，連署明信片可以在聯盟官網下載，民眾下載後，設計創意內容，並盡快寄到總統府，預計十一月十七日召開記者會公布初步連署成果。

台少盟進一步說，本月廿至廿四日適逢台灣政府第一次依據CRC提出國家報告的審查，將有五位國際專家前來為台灣兒少的處境，以及政府的兒少人權政策措施及落實把脈與健診，屆時也會連同本次調查結果及「中學校園人權環境大調查」結果，一併向國際審查委員報告。

台少盟所整理九大議題包括：「保障表意參與權，還我十八歲投票權」；「捍衛學習自主權，還我第八節課」，道出全台有八成國中生被迫上第八節課的窘境；「校園要有人權，體罰就是虐待」則希望改善目前仍有超過三分之一國中生、四分之一國小生會被體罰的狀況；「青春要Hold住，情感教育不能等」，期望透過教育抑制超過六成青少年自殺原因是人際與情感因素現象；「保障兒少生存權，遠離受虐與家暴」，讓兒少能有一個被友善對待的環境；「還我快樂學習權利，校園不該有霸凌」，則希望改善四萬名兒少長期被霸凌的慘況；在「減輕學貸壓力，保障勞動權益」議題上，重視百萬學貸族的問題；「保障表意參與權，兒少有權參與決策」則要求政府制定有關兒少相關政策時有參與管道；「我玩故我在，還我兒童遊戲權」，期盼政府可以協助解決兒少公共遊樂空間不足的狀況等。