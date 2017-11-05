氣喘、肺病重疊 老菸槍久咳不癒

2017-11-05

記者吳亮儀／台北報導

89歲的鄭姓阿伯是幾十年的老菸槍，去年開始出現氣喘、多痰的症狀，就醫診斷發現有慢性阻塞性肺病，但服藥後卻沒改善，再抽血檢驗後才得知有過敏體質，才知久咳不癒是氣喘慢性阻塞性肺病重疊症（ACO）所致。

台灣慢性阻塞性肺病學會、台灣氣喘學會昨天舉辦聯合年會，點出氣喘慢性阻塞性肺病重疊症（ACO）的醫學知識。

許多民眾知道慢性肺阻塞和氣喘，但較少人知道兩者的重疊症，台灣慢性阻塞性肺病學會、台灣氣喘學會理事長江啟輝說，兩者若發生於年紀大的病人，有時很難分辨是單純氣喘、慢性阻塞性肺病或兩者重疊疾病，因兩者都有咳嗽、喘、胸悶與哮鳴音的症狀。

江啟輝說，氣喘慢性阻塞性肺病重疊症其致病機轉及治療方法，與單純氣喘或慢性阻塞性肺病不完全相同，有些病人可能早期有氣喘，但因沒有好好的控制及治療，導致支氣管長期慢性發炎。

還有些患者是因為抽菸讓支氣管長期受傷發炎，使支氣管壁持續的破壞而重塑，以致不可逆的氣道阻塞，臨床症狀就像慢性阻塞性肺病一樣。

江啟輝說，還有另一類病患因長期暴露於有害的氣體，如職業環境中的粉塵、油煙、氣體，以及高溫烹煮油煙、或其他空氣污染而導致支氣管慢性發炎與肺泡破壞，肺功能檢查呈現不可逆的通氣阻塞與氣體交換不良。

江啟輝提醒，如果慢性肺阻塞（COPD）患者接受支氣管擴張劑治療持續半年，但咳嗽、氣喘的情形都未改善、使用類固醇藥物後症狀就有明顯改善，就很可能是ACO，可進行抽血檢驗，嗜酸性白血球濃度、或是有無過敏體質，來確定自己是否罹患ACO。