沒人送審 奈米食器全部違法賣

2017-11-04

衛福部近日展開稽查

〔記者吳亮儀／台北報導〕市面上有不少食品容器、器具的外包裝宣稱有奈米材質，可延長保鮮甚至抗菌等；衛福部食藥署昨發出警告，目前沒有任何個人或企業公司提出奈米材料申請和審核，也就是市面上的奈米食器「全部都是違法的」。

今年三月，食藥署曾經公告「含奈米物質食品器具容器包裝申請作業指引」，食品容器具製造或販售業者都得先申請，經評估和審查後才能使用，食藥署證實「目前沒有人申請」。

歐美警告 若奈米溶出恐危害人體

奈米技術應用在食品器具上，被認為優點很多，市面常見奈米級塗料不沾鍋、奈米級裝盛飲水或食物之容器，強調可強化保鮮、抗菌等宣傳字眼，但歐盟、美國多年前提出警告，奈米做為食品包材，可能溶出或是遷移，恐有危害人體風險，要求所有運用在食品的奈米物質，提出溶出及滲出報告，以免引發日後健康風險。

食藥署簡任技正林旭陽說，目前國內並沒有業者提出審核申請，等於市面上所有宣稱奈米技術做的食品容器具都是違法的，近期內展開專案稽查。

可開罰6萬到2億元

林旭陽指出，各地衛生單位會不定時到市面上抽查標示，若民眾發現疑有商品違規，也可向各地衛生局舉報。他說，業者應盡快先撤下含奈米字樣的廣告標示或包裝，正式提出申請並核准後，再重新上架或販售。

根據食安法規定，業者若未經核准使用奈米材料，可開罰六萬元到兩億元，若標示使用奈米材料，但經確認並未使用，則涉嫌標示不實，可開罰四萬元到四百萬元。