《謠言終結站》口臭≠肝火旺 逾九成是口腔問題

2017-11-03

記者蔡淑媛／台中報導

一般認為，口臭是肝火旺盛，但牙科醫師指出，其實9成以上是口腔衛生問題造成，主要是沒做好口腔清潔，殘留牙垢、牙菌斑，細菌孳生後發酵產生臭味，一旦變成牙周病、蛀牙，更加重口臭；中醫師也認為，口臭的原因不只是肝火，還包括了胃火或心火，沒有對症治療，反而會更臭。

牙醫師提醒做好口腔清潔

台中榮總牙科醫師黃良吉指出，口臭問題除了吃了像大蒜、硫化物多的食物，殘留異味，主要仍是餐後口腔沒清潔乾淨，尤其一般人只用牙刷，無法清潔到牙縫位置，容易殘留牙菌斑、細菌，食物殘渣發酵就產生臭味。

如果口腔衛生長期疏忽，嚴重會引起牙周病、蛀牙，牙周病會引起牙肉發炎、細菌隱藏量更多，產生難聞異味，而蛀牙因鈣質被侵蝕變軟，食物卡在蛀洞，也難以清潔，孳生細菌，也會加重口臭。

寬庭牙醫診所副院長劉得廷說，若是牙垢、牙菌斑產生的口臭，只要清潔乾淨就能消除，但若已形成牙周病、蛀牙，就得治療，消滅細菌，並且正確刷牙、使用牙線或牙間刷，徹底潔牙，才能恢復口腔清新。

黃良吉也說，口臭嚼口香糖、噴芳香口腔噴劑，也只有短暫效果，都不能取代正確潔牙，只要口腔沒清潔乾淨，仍會有口臭。如果口臭就醫後排除是口腔問題，就要考慮是不是有內科疾病，包括：胃食道逆流、糖尿病等。

中醫師指胃火、心火也可能

富源中醫診所院長劉學融也說，臨床上發現，有半數口臭是因口腔問題，雖然肝火旺盛，像壓力大、失眠、煩躁、飲酒等會造成口氣不佳，但心火、胃火旺也會引起口臭，如果自行買養肝茶或其他保健食品食用，沒有對症治療，可能使口臭更嚴重。

小啟：從11月7日起，《謠言終結站》專欄將固定在每週二、四、六見刊，持續提供讀者正確的飲食及醫療相關訊息。