iPhone X今登台／果粉排3天 有人要孝敬父母

2017-11-03

〔記者吳柏緯／台北報導〕蘋果十週年紀念機iPhone X今天登台上市，各家電信業者無不祭出優惠，舉行首賣活動吸引用戶，不少民眾提前到現場排隊，有人已排隊超過三天。

中華電信在首賣會現場開放一二○個購機名額，每人限購一支，也將在首賣現場舉行抽獎活動，最大獎為價值三萬五九○○元的iPhone X（64G）一支。

遠傳電信則祭出零元購機方案，全台限量一○○名，只要是在首賣會中申辦指定方案的消費者，將獲得額外折扣，有機會以零元購機費將iPhone X（64G）帶回家；台灣大哥大將從現場前十位排隊並成功申辦iPhone X專案的民眾中，抽出一位幸運兒，可獲價值上萬元的最新款Apple watch series3。

排隊搶得中華電信頭香的鄭先生表示，父母都還在用傳統手機，剛好打工存了一些錢，想藉這個機會幫父母升級手機。不過現場規定一人只能買一支，特別商請朋友一起來排隊，希望一次將兩支全新的iPhone X帶回家孝敬父母。

搶得遠傳電信頭香的蘇先生則說，自己是果粉，iPhone X是十週年紀念機，別具意義，因此週二就來現場排隊，購得的iPhone X將先給家人使用，等未來貨源穩定後，自己才會升級iPhone X。

台灣大哥大首賣會排第一位的王先生，為了排隊買iPhone X，特別安排休假。他表示，iPhone X的價格確實會讓人卻步，不過自己是忠實果粉，加上手機差不多也該換了，因此仍選擇到現場排隊。