榮三盃全國學生棋王賽 龍爭虎鬥 勇搶桂冠

〔記者凌美雪、楊明怡／台北報導〕第十二屆「榮三盃全國學生棋王賽」昨日舉行初賽，共有三百四十三人報名參加，經過全日五輪賽事後依「小學」、「中學」、「大學」組各選出十六名入圍者，進入今日決賽，角逐「全國學生棋王」榮耀。
隨著科技進步，
加入圍棋教學與競賽場域，加上榮三盃是完整從小學、中學、大學一貫的棋王賽，賽制公信力與比賽環境規格都受學生歡迎，本屆不僅有很多經驗豐富的棋手與年年參賽的老面孔，棋藝更是明顯進步，裁判長熊波迪說，「學生們不斷進步，有時不是循序漸進，而是跳躍式的大躍進，尤其比到大學組，棋力越來越接近，競爭就越激烈。」
昨天經過一整天五場激烈對弈之後，中、小學及大學組都出現同分加賽的情況，甚至在小學組同一組四十七人中，就有五人同分且都是只輸給第一名的狀況，只好抽籤先淘汰一位，剩下的四位再分兩組加賽，搶二名入圍資格。
大學組競爭更是激烈，熊波迪說，因為大學組通常是比賽經驗豐富的老手，很會讀秒，時間掌控力很好，把握得比中小學生精準，因此，初賽到第五場決勝負時，中小學都陸續比完離場，大學組卻仍滿座且各個專注廝殺。
熊波迪表示，以圍棋比賽的年紀來看，一般若是六歲開始學棋，大約八至十年後棋力開始大爆發，所以會看到有些學生在十六到十八歲時突然超厲害，有些人可能還沒比到大學組，在高中組就進入職業棋士了，而進入大學組的「資深老將」就個個棋力相當，「他們這個年紀的六段，體力及反應都最好，不像我們這種年紀老的六段，已經比不上他們。」
昨天初賽結果，除了有很多榮三盃「老面孔」入圍今天的決賽之外，也不乏黑馬及捲土重來的實力派選手，初入大學組的溫翊凱，就以棋力六段打敗眾多七段高手，黑馬之姿全勝入圍；唯一女生的入圍者林曉彤則是去年不幸落馬，今年捲土重來獲得佳績。
榮三盃是國內指標性圍棋比賽，每年吸引全國業餘好手或準棋士報名參加，今年比賽有三名從屏東北上參賽的棋手，其中，來自屏東美和中學的廖翊丞以全勝佳績晉級，將在今日爭奪棋王寶座。此外，由佛光大學圍棋發展中心主任徐偉庭率隊參賽的「佛光大學隊」，穿著整齊的制服，可說氣勢驚人，今年除職業棋士蘇聖芳未參賽，其餘十九名都加入大學組戰局，大一的溫翊凱和大二的莊皓宇進入決賽，莊皓宇去年即打入決賽得到第九名，今年捲土重來，成績也令人期待。
圍棋協會祕書長秦世敏表示，榮三盃在台灣圍棋史上有一個舉足輕重的地位，很多年輕優秀的選手都從這個比賽出身，看本屆比賽名單就知道，各個學校的高手幾乎全部出籠，國內兩所附有培育圍棋專長生的國立體育大學與佛光大學，很多業餘高手也都出席了今天的比賽；中學組也匯聚了國內各大比賽的常勝軍，所以龍爭虎鬥的場面並不意外。
近年雖然AI競賽強勢壓境，但秦世敏認為，傳統圍棋比賽有人跟人之間面對面對弈的溫度，且榮三盃選手臥虎藏龍，勝出不易，每年賽事都十分精采，每年都有許多棋手來此參賽，以棋會友，是非常難得的經驗。
「林榮三文化公益基金會」執行長蔡素芬則表示，連續舉辦十二年的榮三盃「可以說有些選手我們是從小看到大，設計大學組的用意就是覺得每一年很想再看到你們，而且，大家到了大學還是可以藉由這個機會繼續切磋棋藝，我們也要鼓勵小學生及中學生，將來還是要繼續回來參加比賽。」蔡素芬說，「雖然現在我們可以在電腦上對弈，也可以透過電腦觀戰，我們榮三盃還是要辦現場比賽，因為可以認識朋友，而且可以觀察你的對手的表情，這是一種現場氣氛的觀察，也有心理作用，鼓勵大家多多從事益智的活動。」