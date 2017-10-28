大學特殊選才 名額增至555人

2017-10-28

〔記者林曉雲／台北報導〕「偏才」也有路可走！大學特殊選才明年招收名額將再增加！教育部政次姚立德表示，為使部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生可以順利讀大學，自一○四學年起推動「大學特殊選才招生試辦計畫」，明年舉辦學校增為卅四校、招收名額增為五五五人。

照顧特殊才能與經歷之學生

四位特殊選才的大學生昨「現身說法」，清大物理系大三生凃懿庭表示，從小立志做科學研究，但讀國小一年級時發現自己不喜歡學校上課模式，小學二年級起在家自學，以專題及興趣導向為主，經常上網查詢資料及自行研讀教科書，高中階段會讀大學物理系及數學系的教科書，也到大學旁聽相關課程，因非以考試導向學習，不利於一般升學管道，透過特殊選才錄取清大，四個學期成績均在前五％，目前已追隨教授進行量子資訊研究。

台大數學系大三學生李堂愷對純數學很有興趣，因為台大數學系周遭有中研院和數學研究中心，有很多機會接觸數學迷人之處，更堅定他走數學研究之路。清大經濟系大二學生黃芸媚在讀大一時，多元學習烏克麗麗、馬來西亞傳統樂器節令鼓、咖啡拉花等課。靜宜大學社工系大三生范育婷是新住民子女，她表示，一度因為壓力大患上強迫症，後來接受治療才痊癒，因此想要去協助新住民子女及心理生病的人。

首年一○四年有十二校招收五十四名學生，明年校數和招生數均翻數倍。姚立德表示，大學考試講求公平，考生每一科成績都要好，才能唸到想唸的學校，有必要開一個小門照顧特殊才能的學生，以及有特殊教育資歷的學生，例如新南向國家的台生、新住民子女、實驗教育學生、自學生等。高教司長李彥儀表示，特殊選才不是強調公平，是強調公義，也不是讓大學先搶招生名額，占比維持一％。