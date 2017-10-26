抑制乳癌轉移 中研院找出新療法

2017-10-26

〔記者吳柏緯／台北報導〕乳癌是台灣女性十大死因之一，癌細胞主要是透過淋巴系統轉移其他器官，中研院院士李文華的團隊發現，只要能剔除乳癌小鼠淋巴結中的免疫細胞Tregs，就可以抑制癌細胞IL-17RB基因的活化情形，並降低癌細胞毒性，大幅降低乳癌細胞擴散，研究成果已刊登在《EMBO分子醫學》期刊上。

有助於開發治療藥物

中研院基因體研究中心博士後研究員黃世嘉表示，約有三分之二的乳癌患者，身上的癌細胞是透過淋巴系統轉移。在淋巴結中，一種被稱為調節性免疫Ｔ細胞（Tregs）的免疫細胞，原本主要功能是當其他免疫細胞過度活化時，體內會分泌TGF-β1分子進行控制與調節。

然而，當乳癌細胞進到淋巴結時，Tregs所分泌的TGF-β1分子反而會助長乳癌細胞內IL-17RB基因的活化，進而增強乳癌細胞的毒性，並使癌細胞壯大。

研究團隊因此開發出IL-17RB抗體，希望能抑制乳癌細胞內IL-17RB基因的活化，以便用於乳癌治療或開發相關藥物。

2成患者有IL-17RB基因

李文華說明，根據統計，乳癌患者中約兩成到兩成五擁有IL-17RB基因，若相關藥物問世，這些乳癌患者可望受惠。

雖然研究中發現直接剔除Tregs後，約有六成六的乳癌細胞將會不轉移，但卻會引發許多副作用，未來不會朝剔除Tregs這個方向進行研究。

乳房大罹乳癌風險高

除了IL-17RB基因與乳癌間的關係外，該團隊也發現體內脂肪細胞會助長乳癌細胞壯大，乳房較大的女性，罹患乳癌的風險也較高，但還需要更多數據分析再確認。