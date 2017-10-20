防貓咪再失蹤 華航修寵物籠規定

2017-10-20

比照他航限制材質與功能 且僅留一個門供進出

〔記者陳宜加／台北報導〕華航上演「貓咪失蹤記」，有旅客的愛貓在行李託運時，因為環境聲響受到驚嚇，掙脫貓籠、跳車逃脫走失，在華航工作人員積極協尋下，六天後成功找回。為避免再發生相同事件，過去不限寵物籠形式的華航，修改規定，比照他航限制寵物籠材質與功能，且須加以固定以防寵物脫逃。

華航過去不限寵物籠形式 這次被貓打敗

一名秘魯籍旅客八月欲搭乘華航班機返回德國，不料愛貓在託運過程中脫逃，旅客心急如焚，也不願意放棄，特別留下來尋找愛貓。華航和桃勤公司雖有免責條款可以不理會，工作人員卻自發性利用上班、休息時間協尋。

秘魯旅客愛貓逃脫 工作人員自發協尋

由於華航託運寵物籠時，曾於籠體、柵門綁上束帶加強，但貓咪仍逃脫，華航也修正航空旅行寵物籠規範，新規定尺寸不變，寵物籠材質必須符合IATA規範的堅固硬質塑膠材質製成，且僅能有一個寵物門供寵物進出，並須具防止脫逃、腳爪外露功能，不再是任何形式皆可。

另外，寵物於籠內必須可以完全站立、躺臥與轉身，頭部不觸及籠頂。其中三邊籠壁須具備通風口、底部另鋪設吸水襯墊，另須用束帶、行李束帶加強穩固。

依照現行規定，華航允許託運寵物包括馴養的貓、狗、鳥或身心障礙者的導引犬，須放置妥善容器或籠子內託運，也要有良好通風和檢視窗口、飲水瓶和防逃門栓，並於起飛前兩小時報到與託運。

長榮航空則規定，搭機可載運寵物包括馴養的貓、狗、兔子或導引犬。去年九月長榮因應全球暖化、高溫與空氣不足，可能導致短鼻扁臉犬貓死亡風險，延長其禁運期，北半球為四至十一月、南半球十月至隔年三月。