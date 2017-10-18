四度入圍金鐘獎…落海博士生遺體尋獲

2017-10-18

〔記者王秀亭／台東報導〕到蘭嶼研究海蛇生態而落海失蹤的台中中興大學博士生林嘉智，遺體昨天尋獲、由海巡署巡防艇運抵台東。林父林文泰感傷表示，兒子熱愛台灣生態，曾以記錄昆蟲生態四度入圍金鐘獎，拍片過程中去過蘭嶼海蛇洞，才會以海蛇作為博士班研究主題。

綽號「老猴」的野外生態紀錄者林嘉智，與中興大學歐姓學弟，15日上午同赴蘭嶼青青草原下方海域記錄海蛇洞生態。歐姓學弟回想，受颱風外圍環流影響，當天一波大湧浪打上來，自己險被捲入海中，脫險後遲遲不見學長，才趕緊求援。

林嘉智熱愛大自然罹難 父感傷

海巡署第一三總隊總隊長李志豪表示，海巡署、空勤總隊及在地警義消展開陸海空搜尋，昨天上午8時40分，義務協助的潛水業者在林失蹤處前200公尺的老人岩前方海域找到遺體，家屬已確認。

林嘉智遺體尋獲的消息傳出後，親友紛紛在其臉書留言：「回到你最愛的大自然懷抱裡了。」「讓大海帶你去每一個想去的地方遨遊吧！」

林嘉智父母及歐姓學弟昨天下午陪著林嘉智的遺體一起搭乘巡防艇回到台東富岡漁港。一上岸，林的家屬聲聲呼喚，林父說，兒子熱愛大自然，大學念的是文化大學畜牧系，碩士班為東華大學海生工程研究所，工作多數與昆蟲生態有關。他感嘆，林嘉智多次到蘭嶼，也因為拍攝紀錄片時到過海蛇洞，這學期進入中興大學生命科學研究所博士班，便專注於海蛇研究。