狼師只記過 人本到校抗議

2017-10-18

〔記者羅欣貞、林曉雲／綜合報導〕人本基金會6月才揭發屏東縣某高中女老師不當追求女學生，如今該校又爆出一名帥氣的男老師「和女學生嘴對嘴餵食」、「公開讓女學生坐大腿」。人本昨至該校舉牌抗議，抨擊學校只記小過，「包庇淫師」，已向教育部檢舉，要求成立專案小組，整頓該校風氣。

校方︰維護學生權益為優先

校方以維護個人隱私為由，不願透露兩案性平會調查與決議結果，強調所有處置以維護學生受教權為最大考量，依規定於時限內通報，也在法定4個月內完成調查，決議分別於9月、10月呈報教育部，將以上級核准意見做為最後結果。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，根據該會訪查，學校在活動中心舉辦活動時，男師讓女學生坐在大腿上；戶外教學時進入女學生房間、兩人在床上互相擁抱；也曾和女學生鎖在教室，他人敲門仍不肯開門。該師還疑似向同事炫耀跟女學生的關係，並指對方主動。

人本批評，男師被調查期間，不但沒有停聘，調查後也未解聘，還可能只被記一個小過。校方對此不願證實，僅表示老師調離導師職務，現仍在校教學，另積極輔導當事學生，加強性別平等教育。

教育部國教署回應，6月底就此案成立專案小組，已派員進入學校協助，確認學校有依法成立調查小組，並對老師作出處分建議，全案尚在調查中。