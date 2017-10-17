台鐵喊漲 通勤族明年月支多150元／電子票證擬從9折縮為95折 但轉乘將提供定額優惠

2017-10-17

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵電子票證優惠明年可能縮水五％，通勤族每月恐多支出一五○元；不過，台鐵也表示，明年針對旅客轉乘公車、客運、捷運，將提供「定額」優惠。台鐵局長鹿潔身昨則證實，台鐵票價已「凍漲」廿二年，基本費率最快明年度調整。

台鐵傳出將於明年二月春節前，分階段調漲票價，第一階段鎖定電子票證，現行九折優惠縮水為九五折，衝擊四十萬通勤族，平均每人每月多支出一五○元。

交長：基本費率待討論 尚未定案

台鐵五月曾提出票價平均漲七．五％，七十公里以內區間車、莒光號、復興號比照捷運採區段計價，起始五公里二十元、每四公里再加五元；自強號起始廿公里四十五元，超過每公里加二．二七元。但交通部長賀陳旦當時認為，應納入近十年人力與運量變化，更深入檢討。

賀陳旦昨表示，過去台鐵提出方案僅回應成本項目，但包括高鐵、北捷已不完全從成本角度來看，而是看使用者習性，應符合使用真實情況。目前調價案已送進交通部，將依循行政程序並請專家學者嚴審，呈報行政院核定，尚未定案，漲幅言之過早。依過去經驗，期程將推至明年。鹿潔身說，基本費率調整仍在討論，按行政程序並經程式修正、教育訓練等，預估尚需五個月。

至於電子票證，鹿潔身說將朝轉乘公車、捷運或客運優惠，預計將以「定額」方式提供優惠。賀陳旦也強調，將以最嘉惠民眾方向執行，轉乘優惠落實與改善票務系統做好，才能協助爭取社會認同。

此外，立法院交通委員會昨就台鐵十年千億元購車計畫進行專案報告，因應汰舊九九○輛老火車，台鐵計畫至民國一一三年將添購一三○七輛新車，包括城際電聯車六百輛、通勤空調電聯車五二○輛、支線混電力客車六十輛、機車一二七輛，一○九年起陸續交車，提升運能約十八．五五％。

10年千億購車計畫 立委批浪費

但立委批評台鐵「窮得只剩下錢」，更是世界獨有的「萬國車種」，種類多且最複雜，維修浪費成本，若原廠倒閉缺乏零件維修，更有安全顧慮，千億元採購案須更受監督。賀陳旦承諾台鐵一定會朝簡化車種努力。