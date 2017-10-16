高職文白比下修 家長團體：比例應更少

2017-10-16

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對課審大會下修技術型高中與綜合型高中的文言比例，預料將來四技二專的大型測驗國文科命題也會下修，家長團體認為，高職生不應被高比例文言牽絆，呼籲教育扭轉錯誤政策，別再讓技職學生拚升學。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平說，高職國文的文言文，都比較接近生活運用及引導概念，不是單純背誦。四技二專入學測驗中，文言考題也都跟生活時事結合，未來將會針對課綱下修的文言比例，召開國文科研究小組，進行命題調整，預計未來考題的文白比也會跟著調動。

全國家長團體榮譽理事長吳褔濱表示，台灣整體教育因廣設大學，導致高職、綜合高中等都跟普通高中一樣，捨棄技職專業而拚升學，「這是錯誤的教育政策」！他強調，高職是走職業路線，其國文文言比例不應太多，避免牽絆學習，課審大會雖下修，但仍跟普通高中的文言比例相同，他回應：「差強人意。」認為高職的文言比要比高中還少才是。

北斗家商國文科老師薛慧盈則認為，孩子進到學校，也會面對家長期盼有好的升學，而今高職、綜高的文言比下修，學生未來可能只上一點點文言課程，憂心學生國文科考試的平均表現會下降。

課審大會昨在國家教育研究院審議，有中華語文教育促進協會等團體在外抗議，控訴文言比遭下修，同時針對未來要制定的文言推薦選文，呼籲開放讓市場機制決定。國教署長邱乾國對此表示，目前沒有開放外界選文的提案。