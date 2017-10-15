愛女拍紀錄片溺斃 父含淚代替領獎

2017-10-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕「女兒，妳沒白白犧牲！」

26歲泰雅族影像工作者胡慧軒今年4月至宜蘭南澳拍攝紀錄片「翻越之後」，不慎落水溺斃，身為當地消防小隊長的父親胡茂昌含淚為愛女實施CPR，仍回天乏術，原本拍片一度喊卡，但胡父為完成愛女遺願，力挺眾人完成拍攝。該片獲得今年新北市紀錄片獎優選影片，胡茂昌與劇組昨應邀出席頒獎典禮，替無法來領獎的女兒領取證書。

胡茂昌說，「翻越之後」描述生態保育議題，因南澳北溪上游開挖石礦，破壞自然環境，造成毛蟹數量減少，他看完影片內容，忍不住想哭，甚至有點含恨，「年輕的生命怎麼會就這樣走了」，但過程是值得的。昨天頒獎典禮上，新北市政府播映胡慧軒的紀念回顧影片，讓眾人紅了眼眶。

拍攝一度停擺3個月

胡茂昌驕傲地說：「我的乖女兒沒有白白犧牲，得獎是一種鼓勵，激勵有相同理念的年輕人，源源不斷地創作。」他希望影片持續拍攝，因此主動提供場地給劇組使用，同時也會把得獎證書帶到慧軒靈前，共同分享榮耀。

「翻越之後」劇組成員張皓荃說，這是團隊第一部紀錄片，慧軒離開之後，成員心情始終難以平復，團隊整整停擺3個月，直到7月才重新開拍，為了完成夥伴的夢想，影片一定會繼續拍攝，並發展為長片，但現階段資金面臨困難，新北市政府的補助金有大半用來添購器材，預計未來一年須花費60至80萬元，已積極尋找相關單位挹注資源。

今年新北市紀錄片獎優選作品共12部，市府提供每部33萬元拍攝補助獎金及監製工作坊協助，前三名分別是許鴻財、徐仲彥的「遙遠之地」，伍心瑜、王奕傑的「臨演人生」及黃開璟的「幸福無公式」。優選作品於11月15日至12月10日在府中十五紀錄片放映院播映。