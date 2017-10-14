推動英語列官話 府城打造友善環境

2017-10-14

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市推動英語為第二官方語言，於二○一五年三月成立第二官方語言專案辦公室，積極打造英語友善環境，推動友善標章、寺廟雙語化、夜市雙語菜單等，目前有一○四校英語教學向下延伸至小學一年級、一百一十三校辦理課後英語班、試辦雙語教學學校也有八所。

針對市民 開辦提升英語能力相關課程

賴清德於二○一四年底第二屆台南市長就職演說時，就宣佈要以十年時間打造英文成為南市第二官方語言，讓台南成為真正的國際城市，結合產、官、學界成立推動委員會，一方面打造英語友善環境，一方面也針對學生、教師、公務人員、店家及一般市民進行英語能力提升的相關課程計畫。

在英語友善環境方面，包括政府文書資訊雙語化，證書、獎狀都需以雙語呈現，公車及古蹟區等公共設施及公共服務雙語化，也輔導夜市攤商、店家、寺廟、藥局取得英語友善標章，讓外國遊客到台南旅遊能輕鬆享受台南美食，了解拜拜的流程與禁忌，體驗台灣文化。

此外，建置英語學習資源及英語使用平台、彈性化英語檢覈機制，市府除每天播放英語廣播外，也舉辦口說競賽、市長盃英語簡報競賽，讓英語深入民眾生活。今年的國中小教師甄選變革，將英語、美術、體育等專業教師的英語試教表現列為加分項目。