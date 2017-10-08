外來物種本土生根 綠鬣蜥、沙蜥 大舉侵台擴散

2017-10-08

前言

外來物種入侵台灣的情況變本加厲，其中，綠鬣蜥、沙氏變色蜥在本土田野落地生根，尤其嘉義縣水上鄉的族群數量成千上萬，衝擊原生物種生存與生態保育等，綠鬣蜥甚至「你家就是我家」似的逛大街。在彰化縣二林鎮更疑於護堤挖洞繁殖，破壞堤防結構，衍生工業區、村落的防洪安全顧慮，都亟需官民跨層級、跨單位合力滅除。

記者蔡宗勳、林宜樟、張聰秋、吳俊鋒、王涵平、王峻祺、吳欣恬／專題報導

綠鬣蜥、沙蜥大舉入侵台灣！農委會林務局保育組長夏榮生證實，沙氏變色蜥（簡稱沙蜥）族群主要集中嘉義縣，花蓮縣、嘉義市與新竹市也有少量，綠鬣蜥大多在嘉義縣、屏東縣、高雄市與台南市等南部縣市，上個月傳出在彰化縣現蹤。

嘉縣快變侏羅紀公園

「嘉縣宛若外來種爬蟲類新樂園！」尤其水上鄉境既有體型小、體長約5公分、來自古巴等中美洲島嶼的沙蜥，也有體型大、可達2公尺、原棲地為中南美洲的綠鬣蜥。沙蜥依真理大學生態觀光經營學系講師莊孟憲調查團隊估算已有千萬隻，雖不會危害農作，但影響台灣原生種蜥蜴的食物來源；綠鬣蜥上千隻，啃食蔬果讓受害農友苦不堪言，鄉民見怪不怪，自嘲「快變成侏羅紀公園了」。

莊孟憲說，外籍美語老師「海瑞」2000年在水上鄉三界埔首次發現沙蜥，記錄到2母1公合計3隻，卻因錯失最佳移除時機，致其族群迅速繁衍、擴散，進而在中埔鄉、六腳鄉、大林鎮與嘉義市發現其蹤跡。

沙蜥在台灣新棲地無天敵，又特別會生，每隻母蜥一年最少生下10隻幼蜥，一半是母蜥，隔年就是6隻母蜥產下60隻幼蜥，逐年倍增；莊的團隊去年推算三界埔的沙蜥高達258萬隻，即使這幾年每年移除2、30萬隻，但以其生育率，目前總數可能破一千萬隻，需要大量的食物，致同樣以節肢類昆蟲為主食的台灣原生種蜥蜴覓食困難。

花蓮擴散11年 沙蜥估4500隻

東華大學副教授楊懿如研究團隊監測結果，花蓮縣境內沙氏變色蜥從2006年在花蓮市碧雲莊初次發現4隻後，11年來族群陸續擴散，其中又以七星潭地區分佈最廣、族群量最多，學者估算群族密度高達4500隻，數量恐持續增加，自去年迄今花蓮林區管理處已委託民間團體培訓志工移除逾5000隻，另預計在10月活動高峰期間，將搭配陷阱加強移除，避免族群量再度擴散。

台灣10多年前風行飼養綠鬣蜥當寵物，成體動輒1、2公尺，形同小恐龍或日本電影「酷斯拉」，出現棄養潮。嘉縣八掌溪流域水上鄉內溪大排附近成了野放天堂，數量遞增，估算內溪大排從內溪村到柳新村約3公里區域就上千隻，屢見爬上電桿、樹幹，隨便翻攪枯木、竹子就竄出數十隻小綠鬣蜥，宛若「酷斯拉樂園」。

台南市仁德區三爺宮溪保安里之後的高灘地，為全市綠鬣蜥各棲地之最，尤以成功里與大甲里交界的晉祥橋附近最多。

仁德區長郭鴻儀研判，晉祥橋一帶平時人煙稀少，成為棄養熱點，且當地位於台南機場後方，開發受到限制，環境生態較少破壞，又有三爺宮溪的水源，利於綠鬣蜥棲息、繁殖，雖侵擾農戶事件較少，但龐然大物，長相醜惡，常使女性民眾驚聲尖叫，公所員工巡查抽水站時也被嚇過。

綠鬣蜥土堤挖洞 河岸恐潰堤

彰化縣二林鎮與芳苑鄉的二林溪土堤護岸，近年出現一個個大小不一的洞穴，坊間質疑是綠鬣蜥挖洞繁衍的「產房」，農業處上個月獲報，派員實勘，雖未見綠鬣蜥出沒，但有民眾抓來2隻體長1公尺的個體，指稱常在堤岸道路目睹其身影。

林務局官員懷疑洞穴來自不同生物的棲息痕跡，螃蟹、地鼠、蛇都會挖洞；芳苑工業區廠商協進會理事長林文聰反映，堤防結構若因此造成潰堤，上百家廠商與近5000名員工生命堪憂。立委洪宗熠描述，有外勞捕捉綠鬣蜥當聚會烤肉的天然食材之一。