《愛肝加油站》B肝、肝硬化病患 不一定需用藥治療

2017-10-02

文／許金川

Q：奶奶有B型肝炎很久了，一直都有定期追蹤，狀況都還滿穩定的，但最近發現奶奶的胃口及精神似乎比較差一些，我不太放心，所以陪她回診，才得知奶奶有肝硬化，可是醫師都沒有開藥給奶奶服用，只跟奶奶說一切穩定。

請問B肝且肝硬化的患者可以不用藥嗎？聽說牛╳芝對保肝很有效，我們是不是該買來試試？

A：不是每一位肝硬化的病人都需要用藥。肝硬化患者最重要的就是找出肝硬化的原因，並加以控制，以免肝硬化的程度日趨嚴重。

奶奶有B型肝炎就有可能是B型肝炎病毒作怪，引起慢性肝炎，長久下來形成肝硬化。不過，隨著年紀增長，B肝病毒的活躍程度也可能日漸衰退，因此，或許目前的B肝病毒數量已經很低，甚至已經降至測不到的程度了。基本上，如果B肝病毒數很低或根本測不到，且GPT值也正常，就可先保持追蹤，並不需要服用B肝的抗病毒藥物治療。

此外，除非奶奶有出現其他肝硬化的合併症，例如：腹水、食道靜脈曲張或肝昏迷等，才可能會用到利尿劑、降低門脈壓力的降壓藥或緩瀉糖漿等，否則對於肝硬化患者，通常不會特別用藥，原因是任何藥物或保健食品吃進身體後，都可能需要到肝臟轉換代謝，為了降低肝臟的負擔，除非病況需要，儘量不隨便用藥。

至於牛╳芝或許在中醫方面有它獨特的療效，不過，針對有B肝或C肝帶原的患者，最好還是少碰為妙，因為凡是標榜可增強免疫力的藥物或保健食品，都有導致肝炎發作的風險，不可不慎。

總之，保肝無偏方，少用藥物或保健食品就是其中的竅門之一。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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