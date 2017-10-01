黑心純蒜酥攙蠶豆 罔顧人命

2017-10-01

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕有夠黑心！彰化新昌裕興業有限公司所製造販售之金字招牌「純蒜酥」，疑為節省成本，攙入蠶豆酥與低價的麥麩，節省一半成本，導致蠶豆症患者食用後身體不適。

蠶豆症患者食用後不適舉報

彰化地檢署接獲檢舉，前天循線查獲姚姓、黃姓負責人夫妻正使用混有蠶豆成分原料製造純蒜酥，黃女坦承犯行，檢方諭令30萬元交保，姚男不認罪，檢方聲押，法院裁定50萬元交保。

彰檢前天會同彰化縣衛生局、警方等前往彰化縣和美鎮廠房查緝，發現製純蒜酥過程，除使用混有蠶豆成分原料，另混入價格低廉的麥麩，廠方也製作大量不實發票以掩飾進銷貨情形並逃漏稅捐。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，7月有患蠶豆症的消費者向衛生局檢舉，吃了新昌裕的「純蒜酥」後身體不適就醫，彰檢比對進銷貨資料，發現新昌裕產品包裝內容與原料成分明顯不同。

林漢強說，該公司原採購蒜頭，自行裹粉油炸「純蒜酥」，但國內蒜頭價格飆漲，遂由中國進口「蒜頭、蠶豆混合豆仁」原料，再混入麥麩以壓低成本，若純蒜酥進價每公斤成本約27元，混入蠶豆的蒜酥成本降為每公斤約12、13元，成本相差一倍。

純蒜1公斤成本27元 混攙降一半

檢察官訊後認為全案涉有違反食品安全衛生管理法之製售攙偽食品、刑法業務登載不實、商品虛偽標記、詐欺等罪。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，初步調查混充行為從去年開始，現場也查扣760公斤成品、46公噸原料跟半成品，已要求下游先下架該產品。

查扣46公噸原料、半成品

業者主要賣給下游5縣市共22家批發商，再賣給菜市場、雜貨店，主要用在爆香、炒菜、滷肉使用，分為300克、600克兩種包裝，賣給中盤商價格是每公斤90到100元之間，市面價格每台斤約60到70元之間。

每百名新生兒中約有3名為蠶豆症患者，因體內缺乏代謝葡萄糖的G6PD特殊酵素，使紅血球抗發炎能力降低，若食用蠶豆、接觸樟腦丸等，恐造成體內發炎物質增加。林毓芬強調，蠶豆症患者吃到蠶豆仁，易引發溶血。