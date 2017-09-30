「有機」金針菇 竟驗出農藥

2017-09-30

〔記者吳亮儀、李忠憲、王憶紅／綜合報導〕食品藥物管理署公布中秋節食品稽查專案結果，全聯屏東勝利分公司販售的「有機金針菇」竟被驗出不得檢出的殺菌劑「二硫代胺基甲酸鹽類」0.35ppm，可被開罰6萬到2億元罰款，恐再因違反有機認證規定二度被罰，已要求全聯下架。

全聯表示，這是8月中旬的抽檢，當時公司也進行抽驗，但檢查結果沒有超標，當時也將那一批尚未出售的金針菇下架，目前銷售的金針菇完全沒問題。

全聯︰已下架 市售菇沒問題

食藥署科長楊千慧說，這款有機金針菇來自台中市霧峰區大穀農產行。農委會表示，標示「有機」就是不能有農藥，若違法使用有機認證或有認證卻被驗出農藥，可對此開罰。

農糧署主秘翁振炘說，業者有有機認證標章，且這農藥不能用在菇類，只能用於水稻，應是栽作過程中被污染，這部分罰則較輕，可處3萬元到15萬元，並做後續追蹤認證。

針對販售端、供應商及其他市售通路的中秋應景食品共抽驗1203件，包含應景產品如月餅及餡料、烤肉用蔬菜、水果、甜點、飲料、烤肉醬等，結果有10件不符合規定，7件蔬果檢出農藥殘留與規定不符、1件海綿蛋糕及2件黑輪檢出防腐劑超出使用限量，都由所在地衛生局要求業者下架回收不得販賣。

台中市農業局表示，目前該農產行已不得販售有機金針菇，也必須重新進行有機認證，查驗報告若非歸責農產行，傾向不罰；若屬業者疏失，可依法處3萬至15萬元罰款。