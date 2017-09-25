矮化、暴力攻擊 立委：台大、柯市府對不起學生

2017-09-25

〔記者林良昇、陽昕翰、林曉雲／台北報導〕台灣大學出借場地給「中國新歌聲」辦活動，侵害學生受教權，台大校名更遭主辦單位矮化，引發學生抗議。對此，陸委會副主委邱垂正昨晚表示，兩岸交流活動應秉持對等尊嚴，該活動當初有經我方聯審會核准，因台北市政府強調這是他們協辦的活動，當時陸委會有提醒，兩岸交流活動應秉持對等尊嚴，更何況在我方場地舉辦，更不可以矮化，卻還是發生矮化風波，政府會對此案進行檢討，也一定會針對主辦單位究責。

立委管碧玲昨則質疑，台大是我國國立大學龍頭，卻把場地借給中國的商演節目，台大學生上週抗議，台大竟仍讓活動繼續舉辦，一路錯到底。而台北市剛辦完世大運，只要和中國有關係，一定會遇到統戰和矮化，台北市文化局是該活動協辦單位，卻完全沒協助台大因應，讓學生去面對國格矮化、遭受暴力對待而流血，台大及柯市府官員都對不起學生。

網路名人「音地大帝」昨天更帶著鏟子到台大校園，以行動聲援抗議的學生，他高呼：「這個活動，市政府跟台大校方都有責任，中國在校園內辦活動，就是要測試我們的底線。」拒絕統戰活動介入校園。

此外，這次演唱會除了選秀節目參賽者，也包括葉瑋庭、卓義峰、劉明湘等歌手受邀。劉明湘昨開直播向歌迷致歉，「歌迷朋友們不好意思，音樂節演出會取消，辛苦所有工作人員，可能就是有影響到學校學生，希望很快可見到大家。」