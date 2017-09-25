中國節目矮化校名 台大譴責／國立變台北市台大 校方：「以後絕對不會發生」

2017-09-25

〔記者周彥妤、林曉雲、郭安家／台北報導〕中國選秀節目「中國新歌聲」演唱會租用台大田徑場，搭建舞台卻損壞場地且造成學生無法上體育課而引發爭議，昨日更爆出新歌聲演唱會活動海報，竟將台大校名矮化寫成「臺北市臺灣大學」；部分台大學生昨串聯在演唱會現場抗議學習權受損，部分獨派人士則抗議中國以統戰活動侵犯台灣主體權益，遭工作人員阻止而爆發口角衝突及現場混亂。主持人於下午四點半左右宣布，台大校方基於安全考量，決定立即終止活動。

學生抗議 台大決定終止演唱會

對於租借場地出現行政瑕疵引發爭議，台大主秘林達德昨日出面致歉；對於中國新歌聲演唱會的活動海報，竟將台大校名寫成「臺北市臺灣大學」，他則抗議指出，台大校名就是「國立台灣大學」，絕對不會是其他的名字，主辦單位借台大場地竟還矮化台大，非常不應該，校方給予強力譴責，這種事情以後絕對不會發生。

發起九二四抗議行動的台大學生昨晚則發聲明強調，台大學生發起的抗議活動未結束，活動主辦單位應對損毀場地向台大師生道歉，需負起場地復原及賠償責任。而此為台北上海雙城論壇的後續活動，台北市政府應道歉，且解釋協辦單位為何放任我國學生權益受損。台大校方也應公開向全校師生員說明本案行政流程並檢討，不能再有類似事件發生。

誰同意出借場地？ 台大、文化局互相推責

中國選秀節目「中國新歌聲」借用台大田徑場舉辦「上海．台北音樂節」演唱會，搭舞台卻毀損耗資近四千萬修繕的場地，引發台大學生會質疑校方租借過程草率，侵犯學校師生使用權。對於台大一天內就同意出借場地給中國商演活動，台大與協辦活動的台北市文化局則互推責任，互指是對方先同意。

儘管爭議不斷，演唱會昨仍在台大田徑場舉辦，兩百多位台大學生在網路串聯後到場抗議；還有自由台灣黨等部分團體於場外抗議中國統戰活動，手持「拒當中國台灣大學」、「罔顧學生為統戰」等標語，他們欲持票入場時卻遭工作人員阻擋，雙方爆發口角及推擠衝突。台大學生進場抗議，高喊「還我操場」，要求文化局、台大校方道歉。

主秘道歉 將要求廠商完全修復田徑場

主辦單位於下午四點半宣布活動取消。台大說明，校方考量安全、秩序等問題，人在國外的代理校長於下午三點多指示台大以場地借用者身分要求停止借用；對於台大損失，校方也將向廠商求償並要求完全修復田徑場。

本報記者昨數度致電台灣協辦廠商「幕婕塔企業股份有限公司」窗口，卻始終未獲回應。協辦單位、台北市文化局長鍾永豐一直未對「中國新歌聲」節目爭議有所說明，昨天爆發衝突後，在媒體不斷要求下，鍾以錄音方式將回應發在記者Line群組中表示，昨午與台大校方討論，認同校方基於安全維護秩序，要求主辦方中止演唱會，但主辦方直到四點半才對外宣布，造成後續滋擾事件發生，相當遺憾。

文化局審查要求文宣刪掉矮化名稱 廠商不甩

中國活動海報矮化台大，記者查證發現，北市文化局當初審查就已發現廠商第一版文宣寫的就是「臺北市臺灣大學」，文化局雖有要求去掉「臺北市」，但廠商明顯不甩、露出文宣仍標註矮化名稱。