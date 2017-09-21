牙醫︰飯後20分鐘再刷牙

2017-09-21

進食口腔變酸性 琺瑯質軟化易磨耗

記者林惠琴／台北報導

吃飽飯立刻刷牙竟然是ＮＧ行為！中華民國牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會主委、台北市陽光牙醫診所院長黃明裕表示，吃飽飯後，口腔在5分鐘內就會立刻變成酸性環境，琺瑯質開始脫鈣，若馬上刷牙，容易使牙齒琺瑯質遭到磨耗、表面逐漸變得凹凸不平，提高蛀牙風險，建議飯後20分鐘再刷牙。

黃明裕指出，許多民眾所受到的教育是吃完食物後要立刻刷牙，但這是不正確的觀念。吃完食物5分鐘內，口腔環境的酸鹼值會降到7以下，呈現偏酸的情形，具腐蝕性，牙齒琺瑯質會變軟，刷牙恐增加對於牙齒的傷害，建議飯後約20分鐘，口腔環境的酸鹼值會回復到7左右的平衡狀態，此時刷牙較合適。

黃明裕建議，喝完或吃完食物後，先用漱口水清潔，等20分鐘後再刷牙，刷牙要掌握「力量輕」、「速度慢」、「動作幅度小」等原則，並搭配牙線使用。

黃明裕表示，不少民眾為了守護牙齒健康，刷牙會特別選擇含氟牙膏，但其實平時煮菜用的食鹽，挑選含氟產品也有作用。

他也提醒，口腔運動很重要，吃東西一定要充分咀嚼。因為咀嚼可以分泌酵素，有助營養攝取，同時能夠刺激腦部，預防失智，還可強化相關部位的肌肉，像是每吃進一口食物最好咀嚼30下，並可做健口操運動等，都有助於鍛鍊「咀嚼力」防老，為健康存老本。