罹潰瘍性結腸炎 女大生險切腸

2017-09-21

反覆腹瀉、血便、發燒…

記者吳欣恬／台北報導

反覆拉肚子，小心是發炎性腸道疾病作祟！

一名在澎湖讀書的女大生，出現反覆腹痛、血便和腹瀉，一天拉肚子10幾次，原以為吃壞肚子，自行服用腸胃藥，但病情仍持續惡化，緊急搭機返台治療，確診為潰瘍性結腸炎，若延誤治療恐需切除大腸，所幸以藥物與生物製劑治療後，病況趨穩。

台大醫院內科部主治醫師李宗錞表示，發炎性腸道疾病是反覆發作的嚴重腸道免疫疾病，主要分為「克隆氏症」與「潰瘍性結腸炎」兩大類。國內每年約新增120例克隆氏症及400例潰瘍性結腸炎，好發於20至40歲族群。

李宗錞說，發炎性腸道疾病常見症狀，例如：反覆腹瀉、大便有血、發燒、疲憊、體重減輕和貧血等，嚴重者恐併發腸阻塞、腸穿孔、肛門瘻管、肛門膿瘍，甚至因腸道潰爛而反覆切除，導致需終生使用靜脈營養補充養分。

李宗錞指出，發炎性腸道疾病的症狀容易和腸躁症混淆，兩者可以是否有血便做區分。腸躁症是因為緊張、壓力引起自律神經失調，使腸道蠕動不正常收縮導致腹瀉，且腸躁症並非腸道發炎，所以不會有血便。

李宗錞提醒，如果拉肚子等症狀持續6週以上，且合併有大量血便症狀者，需特別提高警覺，極有可能罹患發炎性腸道疾病。

今年台灣消化系內視鏡醫學會創建「克隆氏症及潰瘍性結腸炎病友資訊網」（網址為http://www.uc-cd.org），除特別針對「克隆氏症」及「潰瘍性結腸炎」提供最新消息、疾病資訊及全台成人照護門診名單外，還有駐站醫師於線上，針對患者或疑似病症的民眾問題進行一對一解答。