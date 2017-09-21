醫病》牙齒矯正非年輕人專利 阿公阿嬤還能兼顧口腔保健

阿嬤牙齒矯正後。（台北慈濟醫提供）

2017-09-21 09:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕牙齒矯正不僅是兒童和青少年的專利，現在越來越多中高齡民眾也戴起牙套做矯正，既能達到口腔保健的效果，又能讓老人家笑口常開。

80歲的林女士十分重視自己的儀容，兩年前發現左上門牙向外突出，自己很在意，台北慈濟醫院齒顎矯正科主任陳建成檢查發現，阿嬤除了輕微的牙周病之外，牙齒狀況還不錯，處理牙周病之後，為林女士裝上矯正器，經過兩年療程，又恢復一口健康美觀的牙齒。

陳建成說，台灣邁入高齡化社會，根據內政部統計，國人平均壽命已達80.2歲，創歷年新高，如何擁有健康又有品質的老年生活更顯重要，近幾年來到門診諮詢牙齒矯正的中高齡民眾有增多趨勢，60〜80歲都有，其中美觀因素約占9成，部分是因為牙齒向外突出或出現縫隙，少數人是因為牙齒排列變得有點擁擠或重疊，影響到咀嚼功能而就醫。

陳建成說，一般人年輕時齒列整齊，但人的牙齒不論有無做過矯正，終其一生都是會移動，多少有時造成美觀或咀嚼困擾，中高齡者難免有牙周病問題，會造成牙齦萎縮、牙齒較容易鬆動，長年咀嚼食物，牙冠被磨得越來越短，也可能造成牙齒移動。

中高齡者與兒童、青少年的牙齒矯正略有不同，兒童、青少年矯正前通常需拔掉小臼齒或幾顆牙齒，製造空間以利矯正，由於仍在生長發育，齒顎骨骼關係可能在治療後發生變化。中高齡者的拔牙機率較小，甚至可以利用原本缺牙的空間來排列牙齒，雖然成人的骨骼不再生長，牙齒移動速度稍慢，但矯正時間、矯正器材質都與青少年差不多，所需時間因人而異，整體來說大約兩年左右。