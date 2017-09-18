仁醫出手、社工籌款 印尼看護工免癱

2017-09-18

24小時之內不動手術恐全身癱瘓 又付不出醫療費用

〔記者張聰秋／彰化報導〕卅二歲印尼籍女子「阮氏」來台當看護工，卻因椎間盤破裂合併頸椎脊髓損傷，廿四小時之內不動手術恐全身癱瘓，但她不想被送回印尼治療，又付不出龐大的醫療費用，只能悲泣。幸好衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清出手相救，多位印尼看護工和社工師也幫她籌款，在集結眾人的愛心下，順利在台完成手術。

阮氏來台不久就發現自己的脊椎疼痛，且愈來愈痛，有一天痛到站不起身，雇主叫救護車將她送到彰化醫院急診室。檢查發現椎間盤破裂，又合併頸椎脊髓損傷，不立刻動手術恐全身癱瘓。

阮氏告訴醫師，自己還有二個小孩要扶養，不想這麼年輕就癱瘓，但如果回印尼，當地醫療水準較差，可能延宕病情，希望留在台灣治療，但她沒積蓄，仲介公司擔心醫療費用衍生問題，建議她回印尼動手術。

彰院神經外科主任趙紹清得知此事，立刻送她進手術室動刀。趙紹清說，這位年輕的媽媽如果癱了，還有小孩要照顧，處境真的會很慘，最差的狀況頂多醫療費用成呆帳，在「救人第一」的原則下，他決定緊急動刀。

手術成功，但阮氏仍為醫療費用啜泣。在醫院照顧病人的幾位印尼籍看護工知道後發起募款，也為她在醫院旁租了小房間，每天推她坐輪椅到醫院復健，經兩個月復健，她已能扶著輪椅走路了。

躲過癱瘓劫數，阮氏積欠醫療費廿七萬元，此外，兩個月就醫期間，原雇主已另請外勞，加上醫生建議她多休養一段時間，她決定先返國，又苦無機票錢。但她的同胞只募得五萬元，就算加上慈濟送來一萬元，還有不小差距。醫院社工師阮珮宜於是聯繫慈善機關幫忙，最後由台北行天宮、南山人壽幸福基金、彰化醫院仁愛基金湊足醫療費差額及飛機票，送她平安搭機返回印尼。

回到印尼家鄉的阮氏最近把抱孩子的親子照片，傳給她在台灣工作的印尼姊妹淘，姊妹淘分享給醫院社工師，當時為他緊急動刀的醫師趙紹清相當高興，他說：「台灣留給阮氏的不只是手術傷痕，還有愛的印記！」

衛福部彰化醫院院長謝文淮說，救人是醫師的天職，醫院不會後悔及時搶救了素昧平生的外國人，他相信阮氏會再帶著對台灣愛的記憶回來！