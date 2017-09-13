泰利今明影響最劇 北部防大豪雨

2017-09-13

〔記者蕭玗欣、陳宜加、王秀亭、張存薇／綜合報導〕由於太平洋高壓勢力明顯減弱，中颱泰利路徑不斷北移，氣象局最快今清晨5點半發布陸上颱風警報，視其動向，甚至不會發陸警。颱風中心預估通過台灣北部附近海面，不會登陸，暴風圈也可能不會觸陸。不過，氣象局提醒民眾不要輕忽，因泰利強度仍有增強且暴風半徑有擴大趨勢，今、明兩天則是泰利最靠近台灣的時候。今天上午北北基、桃竹苗及宜蘭地區開始有間歇性降雨，隨著今晚暴風圈可能掃過東北角陸地，北部、東北部風雨會越晚越明顯。預計明天下半天過後，雨勢才會減緩。

氣象局昨天下午2點半發布泰利海上颱風警報後，國內船班陸續停航，昨天共計4航線、12班次停航，今天則有10條航線、54班次停航。航空部分，國內外航空公司今天部分航線有異動。高鐵則宣布今日維持正常營運，若有調整，上午9時前公告。

宜蘭縣慧燈中學與中道中學則宣布，今天提前放學，18日恢復上課，成為全台唯二放颱風假的學校。

氣象局預報員林柏東表示，隨著颱風中心靠近及外圍雲系影響，北部、東北部今天開始有間歇性降雨，雨勢越晚越強烈。明天白天雨勢擴大，估北部有豪雨或大豪雨發生機會，中南部有短暫雨，花蓮地區則有大雨到豪雨等級雨勢。

泰利颱風昨天的中心位於台北東南東方約600公里海面上，7級風暴風半徑200公里，預估接近台灣可能增強為220公里，未來將以每小時21轉16公里速度向西北西轉西北前進，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

泰利路徑不斷往北修正，各國原先預測中心登陸地點為花東，後又改為宜花交界，還有專家預估會成為西北颱，也就是颱風中心朝西北方向前進，並通過基隆及彭佳嶼中間海面。但太平洋高壓勢力往東退的速度明顯，颱風中心將從台灣北部海面通過。氣象專家彭啟明表示，目前各國預測路徑都指出泰利颱風將從台灣北方海面通過，預計明天過後受北方高空槽線導引，將北轉往日本方向前進。

第19號颱風生成 雙颱不會有交互作用

由於路徑北修，氣象局昨下修總雨量預估，北部今、明兩天估平地有200到400毫米，山區為300到600毫米；東北部平地為200到400毫米，山區為300到500毫米。

至於原位於菲律賓附近海面的熱帶性低氣壓，昨晚進入南海海域，並升級為今年第19號颱風杜蘇芮（Doksuri）。由於與泰利距離遠，估未來不會產生交互作用。