A走路跑活動抽獎券 婦冒名8歲童領大獎

2017-09-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕實在太誇張了！苗栗縣竹南鎮公所與竹南體育會昨天在假日之森等地舉辦路跑活動，活動結束抽獎時，46歲林姓婦人上台領走最大獎項32吋液晶電視，事後卻被揭發冒充8歲女童領獎。林婦雖將獎品歸還，但警方認為涉及竊盜、詐欺和偽造文書等罪嫌，將依法函辦。

歸還6000元電視 仍被函辦

警方調查，林婦家住台北市北投區，供稱在網路上看到路跑活動訊息前往現場，看到桌上堆了不少摸彩券對獎聯和完賽證明書，無人看管，於是隨手拿走10張摸彩券和完賽證明書。當電視獎項抽出由「黃××」獨得，她一看手邊正好有「黃××」的對獎聯，便上台領獎。工作人員比對無誤，送出價值約6000元的液晶電視，婦人領獎後馬上離去。

未料不到5分鐘，有其他參賽者表示「黃××」根本沒參賽、而且只是8歲女童，工作人員一查發現林婦留的聯絡電話是假的，部分摸彩券對獎聯和完賽證明書也不見。

竹南體育會報警追查，林婦事後致電體育會，表示願意歸還獎品並表達歉意。竹南體育會雖選擇原諒，但警方仍請她到案說明。

竹南體育會表示，參賽者只要報名，就可拿到摸彩券；參賽還會再頒發完賽證明，就能參加抽獎。女童「黃××」只有報名但未參賽，工作人員將她與其他參賽者的摸彩券對獎聯放在桌上，結果讓林婦有機可乘，象徵健康的路跑活動走樣，真是始料未及。