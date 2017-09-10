洗選蛋全面啟動 編碼溯源

2017-09-10

〔記者吳欣恬／台北報導〕中元節剛過，毛豬供應量最高達2萬7千頭，農委會主委林聰賢昨天表示，國內今年進口豬肉數量比往年多，中元節後到中秋節前，國內豬肉的價量都能維持穩定。林聰賢也表示，在芬普尼雞蛋事件後，將加速推動國內雞蛋全面洗選和溯源。

農委會昨天舉辦第7屆大專生洄游農村「成果發表會暨頒獎典禮」，今年金獎由屏東科技大學水土保持系—霧谷勿藜拿下，獲頒獎金10萬元。

林聰賢提及，今年產量缺10幾萬頭豬，進口冷凍豬肉比往年增加10％到15％，也積極和養豬協會及各縣市養豬團體調配，希望能多釋出到傳統市場。

林聰賢說，中元節前，毛豬交易量最高達一天2萬7千頭，中元過後下滑，開市維持在2萬1千頭，拍賣交易的豬隻也都在120公斤以上，代表比較成熟的豬已經上市，估計一直到中秋期間，豬肉價量都能維持平穩。

年底達7成洗選覆蓋率

林聰賢也提到，現在外界最關心的蛋品，過去有大盤商做調節，所以會有換蛋問題，經過這次芬普尼雞蛋事件，農委會一定要趕快把結構調整。林聰賢表示，已要求畜牧處，所有的蛋在今年年底要達7成洗選覆蓋率，希望到明年能進一步超過75％。

另外，外界希望每一顆蛋做編碼，以方便溯源管理，保障消費者食用安全。林聰賢說，農委會已陸續輔導相關的畜牧業者和生產合作社、地區農會，希望到明年，不只是散裝蛋，市售所有蛋都有溯源系統做管理。