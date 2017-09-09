糖友怕視網膜病變 定期檢查提早預防

2017-09-09

文／黃柔蓁

在眼科診間，常有病患問我：「醫師，我的血糖控制這麼好，為什麼還會視網膜出血？為什麼還會黃斑部水腫？」的確，血糖控制好可以降低糖尿病視網膜病變的機會。糖化血色素每降低1%，可降低37%得到糖尿病視網膜病變機率。但是我們的視網膜細胞是有長期記憶的，如果罹患糖尿病超過20年以上，99%的第一型糖尿病病人，和超過60%的第二型糖尿病病人，都會有不等程度的視網膜病變。

初期糖尿病視網膜病變大多從周圍視網膜點狀出血開始，此時若黃斑部還沒有水腫情況，中央視力不受影響，所以病人往往沒有感覺視力變差。然而若周圍視網膜出血範圍及密度較大，即使視力還很好，也應該進行視網膜雷射凝固手術（此雷射手術為健保給付），視網膜雷射在門診即可施行，只需要點眼用麻醉藥水，雷射光會射入視網膜進行凝固治療，不影響生活作息。

視網膜周邊雷射可以避免血管繼續惡化生長，進而成為「增值性」視網膜病變，此時易產生玻璃體出血或牽引性視網膜剝離，須藉由玻璃體內注射藥物或玻璃體切除手術治療，治療後，或許可保持一些視力，然而卻已大不如前。

除了視網膜出血外，另外容易引起病患視力下降為糖尿病黃斑部水腫，目前健保對於糖尿病引起黃斑部水腫有給付玻璃體內注射藥物。

早期診斷發現糖尿病視網膜病變是防止視力喪失的最好方法，很多在新陳代謝科拿糖尿病藥物的病人，都會到新陳代謝科接受免散瞳眼底攝影，然而因免散瞳機器，難以拍攝到周邊視網膜區域，但初期視網膜病變往往從周邊視網膜開始。因此病人仍應每年至少一次，讓眼科醫師定期做散瞳眼底檢查，可以預防糖尿病眼病變引起的失明發生。

（作者為台北醫學大學附設醫院眼科視網膜科主治醫師）