12年最大 太陽閃焰粒子衝過地球

〔編譯魏國金、記者吳柏緯、吳欣恬、蕭玗欣／綜合報導〕台灣時間六日晚間五時左右，太陽表面發生兩起被稱作太陽閃焰的大型爆炸，形成一個大約地球直徑七倍大的巨大耀斑，是十二年來最大的一次。航太學者表示，太陽閃焰引發的電波可能干擾長途或越洋通訊。我民航局和漁業署回應，目前航空通訊和遠洋漁船的漁船監控系統（ＶＭＳ）都沒有接獲相關回報，應未受到影響。
6日大噴發 造成美國大範圍的無線電中斷
美國國家海洋暨大氣總署的太空天氣預測中心（ＳＷＰＣ）指出，本月六日美東時間清晨五時（台灣時間六日晚間五時）左右，太陽表面一個巨大黑子噴發出Ｘ級（太陽風暴威力最強層級）的太陽閃焰。美東時間上午八時，又發生X9.3的閃焰，造成美國大範圍的無線電中斷，上次發生該等級閃焰是在二○○六年。美國航太總署（ＮＡＳＡ）宣布，美東時間七日上午六時（台灣時間七日晚間六時）左右，觀察到中等程度的太陽閃焰，四小時後，又發現第二次閃焰，規模為X1.3。
日本每日新聞報導，太陽閃焰噴發的粒子於八日上午開始衝過地球，日本情報通訊研究機構（ＮＩＣＴ）昨天特別發布衛星服務中斷以及衛星定位數據錯誤的警告，太陽閃焰的效應或許在未來兩、三天出現。儘管智慧手機與汽車的衛星定位裝置會自動校正定位的錯誤，不過該機構警告「誤差將比一般狀況還大」。
太空氣象學者李奕德解釋，太陽閃焰所帶來的Ｘ射線輻射，大約八分半鐘就會到達地球，為電離層注入能量，使得中性分子分解成為帶電的離子，進而影響通信訊號。
Ｘ射線輻射約8分半鐘到地球 我通訊未傳干擾
不過，李奕德也說明，這樣的干擾只會發生在白天，由於六日發生兩次閃焰的時間是在台灣時間晚上，因此台灣並未受到影響。即使後續仍有小規模的活動，但會受到干擾的是高頻訊號，例如遠洋漁船、長途飛機與通訊衛星，一般民眾生活中的手機、廣播，屬於低頻訊號，不會受到影響。
民航局副局長方志文說，航空通訊沒有受到干擾，訊息接受一切正常。農委會漁業署副署長黃鴻燕也說，沒有接獲相關回報，就算訊號略有影響，還是繼續傳輸，可能慢個幾分鐘而已。
中央大學太空所教授趙吉光提醒，電漿粒子也有機會隨著太陽風的吹送來到地球。他表示，電漿粒子來到地球後將會被儲存在地球磁層的尾端，當能量到達臨界點時，這些粒子就會快速地向下衝刺，並往高緯度的地方移動，將影響極光出現的位置。此外，由於這些粒子移動時仍帶有高能量，移動中釋放出來的電流可能會損毀電器或配電設備。
外界擔心這次的訊號干擾恐影響台灣自製「福衛五號」運作，李奕德說明，福衛五號是遙測衛星，運行的軌道距地面約七百公里，使用的訊號頻率也與距離地面三萬六千公里的通訊衛星不同。