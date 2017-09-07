高糖高油飲食 男性恐不「性」

2017-09-07

記者吳亮儀／台北報導

高油、高糖飲食超不健康！三軍總醫院發表研究指出，攝取高含量的椰子油和高果糖飲食易導致第二型糖尿病，高含量的大豆油及高果糖飲食則會降低睪固酮濃度，影響男性精子品質，增加不孕風險。

三總研究團隊以大鼠做實驗，模擬高油脂和高糖的飲食型態，結果顯示，攝取高椰子油和高果糖的雄鼠有體重減輕、高血糖、高胰島素、高三酸甘油脂濃度等第二型糖尿病的相關症狀。

而餵食高果糖和高大豆油飲食的雄鼠雖然糖尿病症狀輕微，但膽固醇和睪固酮濃度就顯著較低。

主持研究的三總泌尿外科醫師曹智惟指出，睪固酮是重要的男性荷爾蒙，若睪固酮不足就會影響性慾，導致勃起障礙，還會影響精子品質，台灣成年男性每4人中就有一人睪固酮不足，特別是糖尿病患和肥胖者是好發族群，且有年輕化趨勢。

曹智惟指出，攝取的油脂種類可能更直接影響「睪固酮生合成」的潛在因子，因此只單吃何種油不會比較健康，建議民眾可輪替用油。

食用油脂後在體內的機轉還要探討，但在大鼠實驗中有發現這樣的狀況，也提醒了高果糖和高脂肪的飲食型態對男性性功能和生殖功能的影響，男性應建立均衡的油脂攝取來源。

曹智惟建議，男性過了50歲如果常容易疲累、暴怒或是有性功能障礙、血脂及血糖飆高，或許是睪固酮問題，可就醫驗血檢測，戒菸、多運動、飲食均衡再搭配藥物治療，都能恢復正常。