醫訊》高榮「乳篩雲端資訊平台」 輕鬆掌握檢查結果

2017-09-06 19:46

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄榮民總醫院全國首推「乳篩雲端醫療資訊分享平台」，凡在高榮完成乳癌篩檢的婦女，只要下載APP，經安全認證登入，即可透過圖文並茂的乳攝影像輕易掌握檢查結果，該院每年有6000人做乳篩，並整合10年來6萬名病患資料，未來還要推廣到心臟冠狀動脈、骨質疏鬆等檢驗資料的整合。

高榮急診暨遠距影像醫學科主任楊宗龍醫師表示，民眾到醫院就醫後，很多檢查報告看不懂，大家並不是文盲，卻是醫療文盲，要消除醫療文盲，就是把檢驗報告透明化，讓民眾隨時看得到資訊，且透過乳房影像、病灶標記及中文重點報告，讓民眾看得懂自己的醫療報告。

高雄榮總放射科3年前開始研發「乳篩雲端醫療資訊分享平台」，在三一慈善公益信託及美得康科技公司協助下，最近正式上線，婦女朋友只要可透過手機，下載「高榮乳篩」APP，即可查詢個人乳篩的檢驗資料，了解自己乳房健康情況。

楊宗龍說，這項乳篩雲端平台，不僅病人可透過APP查詢檢查報告，也可提供最安全標準的乳篩流程，民眾完成乳房攝影檢查後，相關影像均上傳、儲存雲端，專科醫師可隨時調閱、完成報告，縮短流程，個管師也能追蹤陽性個案並主動關懷。

使用APP的婦女朋友更可透過系統提供的風險試算，了解自己5年內及一生罹患乳癌的風險參考值。