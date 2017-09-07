視力模糊別急著換眼鏡 感冒藥可能導致假性近視

2017-09-07

記者李容萍／桃園報導

桃園市一名國小六年級學生，剛開學卻發現看不清楚老師在黑板上寫的字，被爸媽懷疑是暑假整天在家看電視上網，造成視力減退，以致「近視度數又加深」；眼科醫師表示，近日開學後陸續有學生因上課看不清楚求診，經檢查不全然是用眼過度，也有可能是服用藥物引起「假性近視」，建議家長不需要急著責罵，或是急於選擇重配眼鏡。

壢新醫院眼科主任張文瑞表示，在正常情況，眼睛觀看物體時，睫狀肌會自動收縮調整焦距，讓影像清晰投射在視網膜。長時間近距離用眼，睫狀肌用力過度造成痙攣，造成眼球無法對焦於遠處，就是所謂「假性近視」，這名小六生就是因為服用感冒藥後造成視力變化，停藥後逐漸恢復視力。

張文瑞說，某些藥物含特定抗組織胺或膽鹼類成分，會干擾交感副交感神經作用，讓睫狀肌失去調節能力而造成視力模糊，這類成分常見於治療感冒、過敏、鼻塞、流鼻水症狀的藥物。一般民眾服藥大多在意嗜睡、頭暈、腸胃不適等副作用，容易忽略藥物對視力的影響，建議民眾可以詢問醫師或詳閱藥物的說明書警語。

至於一般人20歲之後眼軸不再增長，近視度數不易改變，如果成年人近視度數加深，有可能是其他原因造成，包括糖尿病、血糖過高、水晶體折射率改變、白內障等，應儘速就醫檢查，不可不慎。