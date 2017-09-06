世界大學排名 台大跌至198名創新低

2017-09-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國《泰晤士高等教育》期刊（Times Higher Education）公布最新2018世界大學排名，台灣26校上榜，但排名表現不佳，台灣大學比去年退3名，僅排198名、創下14年最低紀錄，清華大學也退步，不少頂大今年名次勉強持平，泰晤士評論台灣高教情況堪憂。

泰晤士評論 台灣高教情況堪憂

泰晤士從77國的大學依各指標排序，最終列舉一千校，台灣今年共26校入榜，與去年相同，但各校排名表現卻不佳，如台大去年195名，今年滑落3名到198名，已連續5年退步，並已從2012年最高紀錄一路跌了83名。

清大今年也因為博士表現不佳、研究經費和科研成果不足等影響，名次同樣滑落，從去年的251到300區間降到301到350區間。

《泰晤士高等教育》全球排名編輯部主任Phil Baty指出： 「台灣排名持續下滑趨勢令人擔憂，因亞洲其他國家或地區的排名都在持續攀升，這些學校有高水準的資金持續投入，今年台大還被中國的上海交通大學、浙江大學及南京大學追過，未來若要維持重要地位，台灣須解決招生與經費等問題。」

今年排名第一名為英國牛津大學，第二名為英國劍橋大學，第三名為美國加州理工學院；台灣除了台大、清大外，交通大學、台灣科技大學皆排401到500與去年同，中國醫藥大學排501到600與去年同，成功大學排501到600則比去年的401到500退步，頂大中僅政治大學從去年的801以後區間升到601到800區間是進步。